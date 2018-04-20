Депутаты Тульской облдумы посадили 150 молодых елей в Ясной Поляне

Акция «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» ежегодно проходит в апреле. В этом году – в одиннадцатый раз.

С погодой депутатам явно повезло - пятница, 20 апреля 2018 года, выдалась солнечной и теплой.

И даже то, что место в этот раз для посадки оказалось довольно отдаленным – Ёлочки под Грумантом – на окраине усадьбы со стороны Арковского верха, ближе к трассе М-2, никого не испугало. Депутаты и члены молодежного парламента при Тульской областной думе, легко преодолели километр бездорожья до места посадки.

По пути проверили, как растут елочки, посаженные на соседней делянке еще в 2008 году. Оказалось, ни одно деревце не погибло, все уже большие и, как заметила Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы, под каждым бывает много маслят. Вспомнили депутаты и другие свои посадки – березки в Старой Абрамовской посадке, елочки за Чепыжом, березки у колодца и елочки-ромбы рядом с любимой скамейкой Льва Николаевича.

Как пояснила Ирина Костюкова, хранитель мемориального леса, все деревья принялись, растут, а депутаты – молодцы. Они в общей сложности посадили в лесу Ясной Поляны более четырех тысяч деревьев.

В этом году в планах сотрудников усадьбы восстановить посадки хвойных и высадить около 1200 деревьев. Депутатам доверили посадить 150 молодых елей, из которых 100 приобретены за счет личных средств депутатов Тульской областной Думы и 50 предоставлены депутатом Госдумы Николаем Петруниным.

Юлия Марьясова, заместитель председателя Тульской облдумы, приехала сажать деревья вместе с младшим сыном 8-летним Ромой.

- Я стараюсь участвовать в этой акции каждый год. Дело очень нужное. Вот сегодня впервые с сыном-первоклассником пришла, потому что считаю, для детей это особенно важно, ведь зачастую городские дети не представляют, как растет лес, как посадить дерево, как вообще весной просыпается природа. Мы с Ромой договорились, что сегодня посадим елочки, а летом приедем на пруд и посмотрим, как прижились наши деревца.

- Я первый раз сажаю дерево – это совсем не тяжело! – сказал Рома. – Хочу посадить вместе с мамой 20 елок!

Александр Рем, председатель комитета по экономической политике и финансам, радостно сообщил, что елки, посаженные им несколько лет назад, вымахали в два раза.

– Очень приятно пройти мимо своих деревьев. Подсчитал, что только в Ясной Поляне уже посадил более 100 деревьев. Это вдохновляет! Я каждый год участвую в акции. И здорово, что сегодня в череде пасмурных и холодных дней выдался такой замечательный, солнечный и теплый – как будто специально, чтобы поддержать нашу инициативу.

По словам депутата, на общерегиональном субботнике 21 апреля он будет сажать деревья в своем родном Новомосковске – на общественной территории, которую благоустроили в прошлом году по программе «Формирование городской комфортной среды».

– Мы вместе с жителями разрабатывали план озеленения. И вот 21 апреля будем воплощать его в жизнь – сажать липы, каштаны, причем не маленькие, а крупномеры, – пояснил Александр Рем.

Николай Воробьев, член комитета по экономической политике и финансам, вспомнил, как впервые участвовал в акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» в прошлом году.

– Это был настоящий праздник – такая энергетика, такая радость совместного труда! Я специально перенес свой отпуск, чтобы опять принять участие в этой акции. Сегодня тоже получился праздник – солнечный, созидательный, важный для всех нас. Мы, туляки, очень дорожим жемчужиной нашего края – Ясной Поляной. Это святое место не только для туляков, но и всех россиян. Восстановление леса этой уникальной усадьбы – благое дело и счастье, что мы можем своим трудом сохранить для себя и потомком тот ландшафт, тот лес, который сажал своими руками наш гениальный земляк. Сегодня мы высаживаем всего 150 деревьев, потому что, оказывается, нашему примеру следует уже очень много людей. Желающие получить такую награду – посадить дерево в Ясной Поляне – приезжают даже из других регионов страны, целыми коллективами предлагают свою помощь усадьбе.

Николай Воробьев призвал туляков выходить на общерегиональные субботники 21 апреля и 5 мая, чтобы сделать свою улицу, свой родной город чище и уютнее. А сам депутат с коллективом «Тулоблгаза» будет благоустраивать и наводить порядок в сквере на набережной – там, где несколько лет назад сажали липы-крупномеры.

Галина Алешина, член комитета по социальной политике, ни разу не пропускала посадки деревьев в Ясной Поляне, а когда посещает усадьбу с семьей, проверяет, как чувствуют себя посаженные ею деревья.

– Всегда жду эти апрельские деньки, чтобы опять приехать в Ясную Поляну и посадить деревья. Это волнительно – продолжать дело великого Льва Николаевича и его супруги. Очень люблю это место, причем независимо от времени года, потому что Ясная прекрасная в любое время года. Мой муж увлекается фотографией и снимает птиц усадьбы. В этом году удалось заснять и дятлов, и снегирей, и синиц. Тут чувствуешь себя по-особенному. Это я вам как доктор говорю – воздух вкусный и свежий, глаз радуется настоящей русской природе. И настроение меняется сразу – никакой хандры или депрессии! Поэтому совету всем – приезжайте почаще в Ясную Поляну.

Илья Киндеев, заместитель председателя молодежного парламента при Тульской облдуме, считает, что акция «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» просто замечательная.

– Мы делаем большое нужное дело! Сегодня нас, членов молодежного парламента, тут работает 10 человек.

Александр Маринков, председатель комитета по социальной политике, культуре и спорту молодежного парламента:

– Бывают в жизни моменты, когда на душе грустно. Или что-то не получается. Приезжаю сюда, делаю что-то полезное и доброе, и на душе сразу светлеет. Я третий год подряд сажаю тут деревья весной – наверное, маленькая рощица уже получается в общей сложности. Чуть позже приедем с ребятами из молпарламента высаживать цветы.

Алексей Лебедев, зампред облдумы, считает, что акция депутатов Тульской облдумы «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» объединяет все политические силы в одну – экологическую!

– В этой акции нет политического оттенка, она объединяет, мы все делаем одно большое нужное и очень приятное дело. Мы сохраняем природу для будущих поколений.

Екатерина Толстая, член комитета по социальной политике, директор музея-усадьбы, считает, что посаженное дерево – это добрый след на земле, лучшее, что может на память о себе оставить человек.

– Часть леса, где сегодня депутаты сажают молодые ели, моя любимая. Очень люблю тут гулять – пешком, на велосипеде. Сюда хожу за грибами и ягодами. Тут грибные места под каждой елочкой, а на опушке бывает много белых. Несколько лет назад вредитель (типограф – прим. авт) можно сказать уничтожил тут часть леса. Это была настоящая трагедия. Мы приложили много усилий, чтобы остановить распространение вредителя, провести санитарные рубки. И вот теперь эту часть леса мы восстанавливаем. Спасибо большое всем, кто в этом участвует!

По словам Екатерины Толстой, хранитель леса ведет учет каждого дерева в лесах усадьбы.

– Ирина Костюкова знает каждую елочку «в лицо» и помнит, кто ее посадил! – смеется Екатерина Толстая. Кстати, хвойники занимают в усадьбе 11,52 га.

По словам хранительницы леса Ирины Костюковой, в этом году саженцы для Ясной Поляны вырастил Алексинский питомник Тульского лесохозяйственного предприятия.

– Софья Андреевна тоже покупала саженцы для этого участка леса – в местном Подгороднем лесничестве. По завещанию Толстого в 1914 году эти леса были переданы крестьянам, а после революции тут было организовано Щекинское лесничество. Младшая дочь Толстого, духовная наследница и первый комиссар музея-усадьбы Александра Львовна очень переживала по этому поводу – ведь все работы велись только с целью получения древесины. А о сохранении ландшафта, созданного Львом Николаевичем и Софьей Андреевной, речь даже не шла тогда. В 1932 году этот массив леса передали музею. Кстати, эти ландшафты упоминаются в произведениях Льва Николаевича. Например, Митрофановская посадка, посаженная при жизни и на деньги Толстого. Там же есть сенокос Юшкин верх, который в романе «Анна Каренина» называется Машкин верх.

Как говорит Ирина Костюкова, Лев Николаевич сажал леса на пахотных землях рядом с естественными лесами. И получался ландшафт необыкновенной красоты, глядя на который никто не догадывается, что именно посажено человеком, а что создано самой природой. Они как бы звучат в унисон. Кстати, заметим, что ландшафтному дизайну ни граф, ни его жена не учились специально.

– Вся эта красота создана на деньги от произведений Льва Николаевича, руками Льва Николаевича. Она должна жить и радовать людей, – считает Ирина Костюкова.

Сергей Харитонов, председатель Тульской областной думы, говорит, что приезжая в Ясную Поляну сажать деревья, он всегда узнает много нового и интересного из истории гения русской литературы и мест, связанных с его именем.

– Акция «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» по-настоящему всех нас объединяет. А сама усадьба – настоящее место силы русского духа, место, где жила великая российская семья. Я люблю погулять тут в одиночестве, подумать – и всегда уезжаю отсюда с особым ощущением внутренней перезагрузки.

… И вот ели посажены. Директор музея-усадьбы Екатерина Толстая поблагодарила коллег и членов Молодежного парламента за то, что на протяжении стольких лет они сохраняют традицию помогать Ясной Поляне.