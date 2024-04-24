Прокуратура указала Тулаавтодору на ямы на дороге в Воловском районе

ГУ ТО «Тулаавтодор» не поддерживало надлежащее техническое состояние автомобильных дорог от съезда с М-4 «Дон» до д. Кресты Воловского района. Это стало причиной образования дефектов — ям, провалов и выбоин, затрудняющих проезд. По мнению прокуратуры Воловского района, это нарушает требования законодательства, регулирующего осуществление дорожной деятельности в Российской Федерации.

«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района примет комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства.