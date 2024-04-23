  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На прошлой неделе туляки сдали 290 литров крови - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На прошлой неделе туляки сдали 290 литров крови
Фото Дмитрия Дзюбина.

На прошлой неделе туляки сдали 290 литров крови

650 жителей области стали донорами.

С 15 по 20 апреля в области проходила «Неделя донорства». Как сообщили в тульском минздраве, за шесть дней в региональный реестр поступило 290 литров донорской крови. 

Все желающие сдавали кровь в Тульской областной станции переливания крови, а также ее филиалах в Ефремове и Новомосковске. Всего донорами стали 650 человек.

Как отметили в ведомстве, донорская кровь помогает сохранить жизни пострадавших при ДТП, матерей и новорожденных, а также пациентам с тяжелыми заболеваниями.

Следующая донорская акция пройдет в регионе 6–7 мая и будет приурочена ко Дню Победы. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:17 +2
Другие статьи по темам
Событие
неделя доноранеделя доноров в Туле
Место
День ПобедыТульская областная станция переливания крови

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков «Я — патриот»
Тульских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков «Я — патриот»
Туляки: «Асфальт в берёзовой роще «запузырился» после субботника!»
Туляки: «Асфальт в берёзовой роще «запузырился» после субботника!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.