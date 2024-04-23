На прошлой неделе туляки сдали 290 литров крови

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 15 по 20 апреля в области проходила «Неделя донорства». Как сообщили в тульском минздраве, за шесть дней в региональный реестр поступило 290 литров донорской крови.

Все желающие сдавали кровь в Тульской областной станции переливания крови, а также ее филиалах в Ефремове и Новомосковске. Всего донорами стали 650 человек.

Как отметили в ведомстве, донорская кровь помогает сохранить жизни пострадавших при ДТП, матерей и новорожденных, а также пациентам с тяжелыми заболеваниями.