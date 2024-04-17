Неделя доноров: зачем туляки сдают кровь

Фото Дмитрия Дзюбина и Анны Ворониной.

Почему это важно, что дает звание почетного донора и какая кровь нужна — в материале Myslo.

В областной станции переливания крови на ул. Фридриха Энгельса стартовала донорская неделя.

В своих тапочках

С восьми утра десятки туляков выстроились в очередь к регистратуре. Большинство сдают кровь: кто-то пришел впервые, кому-то осталось пару донаций до почетного донора. Единицы сдают плазму. На донорство плазмы записывают заранее и тех, кто сдавал кровь минимум три раза.

Есть небольшая деталь, по которой можно отличить новичков, — бахилы. Завсегдатаи знают — приходить нужно со своими тапочками — и неукоснительно следуют этому правилу. Доноры очень уважают местный порядок: никогда не ругаются в очереди и не спорят с медперсоналом. Да и вообще, атмосфера здесь сродни праздничной: жизнеутверждающие плакаты, иногда даже музыка играет.

Окно регистратуры.

Почему так? Спросили у заместителя главного врача областной станции переливания крови Марии Феофиловой.

Мария Феофилова — На мой взгляд, здесь такая атмосфера потому, что сюда приходят здоровые люди. В поликлинику, как правило, обращаются с жалобами, там другая аура. А доноры приходят уже с хорошим настроением, осознанием того, что делают хорошее дело, и получают от этого удовольствие.

В очереди встречаем разных людей. Кто-то приходит целыми коллективами. Например, сегодня, 17 апреля, к акции присоединились десятки сотрудников регионального МЧС.

Анастасия Филатова, спасатель:

— Сегодня сдаю кровь в девятый раз. Начала сдавать еще со времен студенчества. Мой пример — папа, он почетный донор. Хотелось быть как он. Донорство так затянуло, что планирую войти в реестр доноров костного мозга.

Я знаю, что донорство костного мозга отличается от донорства крови. Но у меня есть знакомые, нуждающиеся в костном мозге. Шансы совпасть у нас нулевые, но думаю, где-то в мире есть человек, которому я смогу помочь.

Олег Черных, мастер завода:

— Честно, я уже не считаю, сколько раз сдавал. Последние два года хожу каждые два месяца. Меня радует, что так можно помочь другим. Вот после трагедии в «Крокусе» выстроились очереди… Тем, кто задумывается сдать кровь, советую не бояться, а просто сделать хороший поступок.

После посещения регистратуры донор заполняет анкету, в которой рассказывает о хронических заболеваниях, хирургических вмешательствах за последние месяцы.

В анкете встречается вопрос о том, когда в последний раз делали тату, пирсинг и употребляли ли алкоголь последние 48 часов.

Если приходите впервые, делают карточку. Так или иначе сначала забирают кровь из пальца, чтобы определить группу, резус-фактор и сделать анализ. Как отмечают медики, им важно увидеть уровень гемоглобина. У тех, кто часто сдает кровь, он может периодически снижаться.

С результатами анализов следуете в кабинет к терапевту. Здесь ждет детальный опрос: вес, рост, измерение давления. Если вы пришли впервые, врач поинтересуется хроническими заболеваниями, последними перенесенными болезнями, препаратами, которые вы принимали последние несколько месяцев. Если его все устроит, в том числе и показатель гемоглобина, — выдаст вам карточку и направит на сдачу. Однако на кушетку донор попадает не сразу.

— Очень важно позавтракать. Это могут быть легкие каши, другие гарниры, даже некоторые фрукты. Обязательно — сладкий чай и хлеб. Но без сливочного масла. Главное — не есть жирное, — отмечает одна из терапевтов областной станции.

Поднимаемся на второй этаж, отдаем карточку медсестре и ждем вызова по громкоговорителю в столовой. Там — чай с сахаром, постные печенья, сушки — все в неограниченном количестве.

Кто такой донор?

Портрет тульского донора описала Мария Феофилова:

— В советские годы донорами становились желающие помочь своим родственникам. Сегодня это неравнодушные молодые люди, среди которых много волонтеров, например из Красного Креста.

Большинство доноров ведут здоровый образ жизни. Необязательно быть спортсменом, но важно следить за питанием, режимом труда и сна. Совершенно недопустимо, чтобы человек был пьющим. В случае если донор курит, нужно воздержаться от сигареты хотя бы за час до прихода на станцию переливания.

Процесс сдачи проходит около 10-12 минут. Плазмы — дольше.

Прежде чем донор ляжет на кушетку, его спросят о том, из какой руки лучше взять кровь.



Слева — кровь, справа — плазма крови.

Большинство во время донации чувствуют себя хорошо, но медсестры всегда интересуются состоянием, измеряют давление.

Александр Михеев, сотрудник «Тулачермета»:

— Я донор с 2021 года. Однажды к нам на работу приехала станция переливания крови. Первый раз сдал там и с тех пор прихожу на ул. Фридриха Энгельса. Сегодня сдаю плазму в 26-й раз. У меня нет цели стать почетным донором, но понимаю, что все к этому идет. Главное — помогать людям, а потом уже свои приоритеты. Один из них — здоровье. Заметил, что мое самочувствие стало гораздо лучше. Последние два-три года на больничный не хожу.

Ольга Мелихова — кладовщик:

— Уже пять лет сдаю кровь и плазму. Стараюсь приходить каждые два месяца. В первый раз пришла просто из интереса, поняла, что ничего страшного и болезненного в этом нет. Теперь я донор.

Мария Еремина, работает в сфере сертификации:

— Сегодня сдаю кровь в девятый раз. Я доброволец Тульской области, занимаюсь организацией концертов, забегов, благотворительных мероприятий. Захотелось сделать больше… Вот решила стать еще и донором. Хочу стать почетным донором, буду стремиться к этому.

Максим Краузе — оператор станков ЧПУ:

— Сдаю в первый раз. Считаю свой поступок гражданским долгом. Ну и конечно, дополнительный выходной! Если буду чувствовать себя хорошо, обязательно сдам еще. Но я уверен, что все будет замечательно!

Туляки замотивировали настолько, что решила сдать кровь и автор этой статьи — Анна Воронина. Пройдя процедуру регистрации, легла на кушетку.

Получила замечание от медсестры — не разговаривать и по возможности не пользоваться смартфоном.

Укол в вену безболезненный. Все 10 минут на кушетке отдыхаешь, работает только рука — сжимает шарик в форме сердечка. Пожертвовав 450 мл крови, получаю благодарность от медсестры и пожелания хорошего дня.

Последние бюрократические процедуры и… Тульская станция переливания крови разрешает прийти через 30 дней на сдачу плазмы, выдает справку и 840 рублей на компенсацию питания.

Помимо денежной компенсации, донор имеет право на один выходной, присоединенный к отпуску, а также выходной в день сдачи крови. Почетным донорам полагается ряд льгот, среди которых внеочередной отпуск, скидки на оплату ЖКХ и ежегодная выплата в районе 17 тыс. рублей. Но на мой взгляд, главное — помощь нуждающимся и понимание того, что ты можешь спасти чью-то жизнь.

Сейчас среди больных туляков востребована первая и вторая положительные группы крови. С 15 по 20 апреля ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает всех желающих сдать кровь по следующим адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, 56, с 8.00 до 12.00;

Тула, ул. Майская, 3, с 8.00 до 11.00;

Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, с 8.00 до 10.00;

Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, с 8.00 до 10.00.

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