Более 130 туляков сдали кровь в Национальный день донора

Минувшая суббота стала рабочей для Тульской областной станции переливания крови и ее филиалов в Новомосковске и Ефремове.
Как отметили в минздраве, в Национальный день донора сдали кровь 130 жителей Тульской области.
Торжественную дату, посвященную донорам и сотрудникам станций переливания крови в России, установили в 2007 году. 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф перелил кровь роженице, у которой открылось акушерское кровотечение. Это была первая успешная операция в истории российской медицины.
Сейчас кровь доноров и ее компоненты, как и раньше, продолжают спасать жизни людей.
— В областном перинатальном центре донорская кровь используется, если женщине или малышу требуется переливание крови, а также если у женщины низкий уровень гемоглобина. После родов такой пациентке переливают донорскую кровь, — рассказал анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Андрей Ларин.
О том, как происходит процедура донорства крови и почему туляки решаются на нее, — в материале Myslo.