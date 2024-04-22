Более 130 туляков сдали кровь в Национальный день донора

Фото Дмитрия Дзюбина.

Минувшая суббота стала рабочей для Тульской областной станции переливания крови и ее филиалов в Новомосковске и Ефремове.

Как отметили в минздраве, в Национальный день донора сдали кровь 130 жителей Тульской области.



Торжественную дату, посвященную донорам и сотрудникам станций переливания крови в России, установили в 2007 году. 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф перелил кровь роженице, у которой открылось акушерское кровотечение. Это была первая успешная операция в истории российской медицины.



Сейчас кровь доноров и ее компоненты, как и раньше, продолжают спасать жизни людей.

— В областном перинатальном центре донорская кровь используется, если женщине или малышу требуется переливание крови, а также если у женщины низкий уровень гемоглобина. После родов такой пациентке переливают донорскую кровь, — рассказал анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Андрей Ларин.