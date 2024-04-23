Туляки: «Асфальт в берёзовой роще «запузырился» после субботника!»

Фото Юлии Коршуновой.

Жители Пролетарского района заметили, что в «Берёзках» после уборки стало как-то хуже.

В редакцию Myslo обратились жители Пролетарского района Тулы. Берёзовая роща пережила субботник, но не вся: дорожное покрытие уничтожили колёса трактора.

— Прошёл субботник в берёзовый роще… После уборки мусора тракторной техникой в «Берёзках» на ул. Калинина проехать с детской коляской стало практически невозможно!

Колеи отчётливо видны на земле и асфальте. Как теперь привести дорогу в норму — большой вопрос.

Асфальт — не главная проблема «Берёзок». Микро-лес посреди Пролетарского района завален мусором, бутылками и «шашлычными» отходами. Сейчас весна, подсохнет грязь и появится красивая листва, но она не сможет скрыть безобразие, которое оставляют за собой местные жители.