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Туляки: «Асфальт в берёзовой роще «запузырился» после субботника!»
Фото Юлии Коршуновой.

Туляки: «Асфальт в берёзовой роще «запузырился» после субботника!»

Жители Пролетарского района заметили, что в «Берёзках» после уборки стало как-то хуже.

В редакцию Myslo обратились жители Пролетарского района Тулы. Берёзовая роща пережила субботник, но не вся: дорожное покрытие уничтожили колёса трактора. 

— Прошёл субботник в берёзовый роще… После уборки мусора тракторной техникой в «Берёзках» на ул. Калинина проехать с детской коляской стало практически невозможно!

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Колеи отчётливо видны на земле и асфальте. Как теперь привести дорогу в норму — большой вопрос.

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Асфальт — не главная проблема «Берёзок». Микро-лес посреди Пролетарского района завален мусором, бутылками и «шашлычными» отходами. Сейчас весна, подсохнет грязь и появится красивая листва, но она не сможет скрыть безобразие, которое оставляют за собой местные жители.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:04 0
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