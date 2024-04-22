В начале лета в Туле запустят новый автобусный маршрут

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Он соединит новый онкоцентр на Калужском шоссе с городским автовокзалом.

На еженедельном оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина обсудили транспортную доступность нового онкоцентра. Зампред областного правительства Дмитрий Марков доложил, что сегодня добраться до онкоцентра можно на одном из 6 маршрутов: 10Л, 39А, 122, 124, 175, 181.

В медучреждении размещены информационные стенды с расписанием движения автобусов. Это позволяет пациентам и медработникам заранее запланировать время выезда.

— Самый востребованный маршрут — 10Л, который связывает онкодиспансер на ул. Яблочкова с новым корпусом на Калужском шоссе. Соблюдение расписания находится на ежедневном контроле в администрации Тулы. По данным опросов пациентов и сотрудников онкоцентра, за 5 месяцев работы нового корпуса удовлетворенность транспортным сообщением с 20% до 60%, — сказал Дмитрий Марков.

Для сокращения времени пути требуется организация дополнительного маршрута от автовокзала до онкоцентра. Глава администрации Тулы Илья Беспалов сообщил, что новый маршрут будет запущен в начале июня. Автобусы будут ходить каждые 15 минут.

Для доставки пациентов в Новомосковске работает медицинское такси, которое бесплатно доставляет жителей на плановую госпитализацию в онкодиспансер, а после завершения курса лечения – привозит обратно.

Дату и время выезда сообщает врач при выдаче направления на госпитализацию или выписке из стационара. С начала работы медицинским такси воспользовались 373 человека. Эту практику планируется распространить на Ефремов, Алексин, Суворов и Щекино.

Губернатор поручил Илье Беспалову ускорить запуск нового маршрута. Вопрос транспортной доступности онкоцентра Дмитрий Марков будет держать на постоянном мониторинге.