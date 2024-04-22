В Алексине временно закроют три железнодорожных переезда

Движение автомобилей через три железнодорожных переезда, расположенных в Алексине, будет ограничено 24 апреля. Это связано с проведением плановых работ по ремонту асфальтового покрытия.

На время ремонта движение на переездах будет организовано в интервальном режиме по одной полосе:

с 11.00 до 13.00 на переезде 233 км перегона Алексин — Энергетик (ул. Ленина);

с 13.00 до 14.00 на переезде 231 км перегона Алексин — Энергетик (ул. Луначарского);

с 14.00 до 15.00 на переезде 227 км перегона Средняя — Энергетик (ул. Шоссейная).

Пресс-служба Московской железной дороги просит водителей с пониманием отнестись к работам и планировать поездки заранее.