Алексей Дюмин раскритиковал состояние и работу общественного транспорта в Туле

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор поручил разобраться с этой проблемой.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона. Он отметил, что от жителей Тулы поступают многочисленные жалобы на нарушение графика работы общественного транспорта.

Руководитель ЦУР Нина Толкачева доложила, что анализ сообщений и обращений граждан, поступающих через системы обратной связи, выявил рост числа жалоб по ряду маршрутов на движение общественного транспорта.

Проблема наиболее остро стоит в Туле. Жители регулярно жалуются, что по ряду маршрутов вечером и утром проблематично доехать на работу или учебу. Причина: из-за неисправности коммерческие автобусы малого класса часто не выходят на маршрут. Недостаточная укомплектованность водительского состава также является причиной проблемного движения общественного транспорта.

Так, больше всего жалоб на работу маршруток № 51 и 39а.

Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо увеличивать количество рейсов льготных автобусов, чтобы решить проблему с отсутствием коммерческого пассажирского транспорта.

Губернатор добавил, что нужно уделить внимание состоянию общественного транспорта, который выходит на линию грязным и в «ужаснейшем состоянии».

Глава региона отметил, что необходимо увеличить поддержку региональных перевозчиков, и поручил своему заместителю Сергею Егорову совместно с региональным минфином и главой администрации Тулы Ильей Беспаловым в течение двух дней представить предложения по повышению качества работы общественного транспорта в Туле.