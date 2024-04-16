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Команда Центра беспилотных систем Тульской области прошла в финал «Кибердром-2024»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Команда Центра беспилотных систем Тульской области прошла в финал «Кибердром-2024»

Полуфинал соревнований прошел в дистанционном формате с 8 по 14 апреля.

Тульская команда Центра беспилотных систем (ЦБС) вошла в десятку лучших из 43 участников и стала финалистом конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. 

В команду вошли молодые специалисты предприятий, студенты Тульского государственного технологического колледжа, воспитанники детского технопарка «Кванториума» из Центров образования № 4 и № 36.

В полуфинале участники соревновались в программировании беспилотных авиационных систем (БАС) и робототехнических средств.

— По поручению губернатора Алексея Дюмина тульский Центр беспилотных систем разрабатывает программы подготовки кадров для развития сферы БАС в различных отраслях экономики — сельском хозяйстве, медицине, промышленности. Участие в соревнованиях федерального уровня помогает формировать компетенции и укреплять потенциал региона в этом перспективном направлении, — сказал заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский.

Финал конкурса состоится в мае. 

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