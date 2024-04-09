Более 5000 рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Туле

Кадровый центр «Работа России» приглашает на ярмарку трудоустройства 12 апреля. Вакансии представят 250 работодателей из отрасли ОПК, сферы ЖКХ, транспорта, легкой и пищевой промышленности, социально-реабилитационной сферы.



Ярмарка пройдет 12 апреля с 10 до 14 часов на следующих площадках:

Тула : творческий кластер « Октава », Центральный переулок, 18;

« », Новомосковск : культурно-досуговый центр « Азот » , ул. Куйбышева, 15;

« » Щекино : Щекинский досуговый комплекс, ул. Ленина, 15;

Суворов : Центр культуры, досуга и кино , Дворцовая площадь, 1;

Алексин : культурно-досуговый центр , ул. Мира, 19;

Ефремов : Дом культуры « Химик » , ул. Ломоносова, 48;

« » Узловая: Дворец культуры машиностроителей , ул. 14 Декабря, 2.

В ярмарке примут участие безработные граждане, не имеющие опыта работы по профессии, высококвалифицированные специалисты и соискатели, которые хотят сменить сферу деятельности, а также выпускники вузов и колледжей.

Кроме того, подростки смогут подобрать место для подработки в свободное от учебы время.