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Более 5000 рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Туле
Фото Центра занятости населения Тульской области.

Более 5000 рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Туле

Вакансии предложат из сферы оборонно-промышленного комплекса, ЖКХ и многих других.

Кадровый центр «Работа России» приглашает на ярмарку трудоустройства 12 апреля. Вакансии представят 250 работодателей из отрасли ОПК, сферы ЖКХ, транспорта, легкой и пищевой промышленности, социально-реабилитационной сферы.
 

Ярмарка пройдет 12 апреля с 10 до 14 часов на следующих площадках:

  • Тула: творческий кластер «Октава», Центральный переулок, 18;
  • Новомосковск: культурно-досуговый центр «Азот», ул. Куйбышева, 15;
  • Щекино: Щекинский досуговый комплекс, ул. Ленина, 15;
  • Суворов: Центр культуры, досуга и кино, Дворцовая площадь, 1;
  • Алексин: культурно-досуговый центр, ул. Мира, 19;
  • Ефремов: Дом культуры «Химик», ул. Ломоносова, 48;
  • Узловая: Дворец культуры машиностроителей, ул. 14 Декабря, 2.

В ярмарке примут участие безработные граждане, не имеющие опыта работы по профессии, высококвалифицированные специалисты и соискатели, которые хотят сменить сферу деятельности, а также выпускники вузов и колледжей.

Кроме того, подростки смогут подобрать место для подработки в свободное от учебы время.

 

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