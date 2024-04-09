Более 5000 рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Туле

Кадровый центр «Работа России» приглашает на ярмарку трудоустройства 12 апреля. Вакансии представят 250 работодателей из отрасли ОПК, сферы ЖКХ, транспорта, легкой и пищевой промышленности, социально-реабилитационной сферы.
Ярмарка пройдет 12 апреля с 10 до 14 часов на следующих площадках:
- Тула: творческий кластер «Октава», Центральный переулок, 18;
- Новомосковск: культурно-досуговый центр «Азот», ул. Куйбышева, 15;
- Щекино: Щекинский досуговый комплекс, ул. Ленина, 15;
- Суворов: Центр культуры, досуга и кино, Дворцовая площадь, 1;
- Алексин: культурно-досуговый центр, ул. Мира, 19;
- Ефремов: Дом культуры «Химик», ул. Ломоносова, 48;
- Узловая: Дворец культуры машиностроителей, ул. 14 Декабря, 2.
В ярмарке примут участие безработные граждане, не имеющие опыта работы по профессии, высококвалифицированные специалисты и соискатели, которые хотят сменить сферу деятельности, а также выпускники вузов и колледжей.
Кроме того, подростки смогут подобрать место для подработки в свободное от учебы время.