Бастрыкин проследит за расследованием дела о младенце в контейнере

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), по факту смерти младенца.

Председатель СК России Бастрыкин поручил тульскому руководителю СУ СК доложить о ходе расследования уголовного дела.

8 апреля 2024 года в гаражном кооперативе на ул. Сурикова в городе Туле в пластиковом контейнере было обнаружено тело младенца без признаков жизни. На малыше был надет подгузник. По информации Myslo, возраст ребенка — от двух недель до месяца. Мать ищут.