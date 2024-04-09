В Туле за нарушения ПДД привлекли 103 водителей электросамокатов

О статистике рассказали в региональном ГИБДД.

Так, в 2023 году зарегистрировали 51 ДТП. С начала весны произошло семь транспортных происшествий с участием самокатчиков. За нарушение ПДД с середины марта по настоящее время сотрудники ДПС привлекли к ответственности 103 водителей средств индивидуальной мобильности, а именно:

за движение по проезжей части дорог;

за перевозку пассажиров;

за движения по пешеходному переходу, не спешившись.

В соответствии с ч. 2 ст. 12.29 КоАП всем нарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдать установленные ПДД РФ:

Разрешенная скорость, с которой можно ездить на электросамокате, — не более 25 км/ч.



В зависимости от возраста, разрешено передвигаться в местах:

— детям младше 7 лет — по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых;



— детям от 7 до 14 лет — по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон;



— лицам старше 14 лет — по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. При их отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке. При отсутствии последних разрешено передвигаться по обочине.

При отсутствии всех вышеперечисленных мест разрешено двигаться по правому краю проезжей части дороги, на которой скорость ограничена до 60 км/ч и разрешено движение велосипедов. При этом такие СИМ должны иметь тормозную систему, передние и задние фары белого и красного цвета соответственно.



При движении по пешеходным дорожкам и тротуарам приоритет движения у пешеходов.

Запрещается: