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В Туле за нарушения ПДД привлекли 103 водителей электросамокатов

В Туле за нарушения ПДД привлекли 103 водителей электросамокатов

Интенсивное развитие услуг кикшеринга спровоцировало рост ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

О статистике рассказали в региональном ГИБДД. 

Так, в 2023 году зарегистрировали 51 ДТП. С начала весны произошло семь транспортных происшествий с участием самокатчиков. За нарушение ПДД с середины марта по настоящее время сотрудники ДПС привлекли к ответственности 103 водителей средств индивидуальной мобильности, а именно:

  • за движение по проезжей части дорог;
  • за перевозку пассажиров;
  • за движения по пешеходному переходу, не спешившись.

В соответствии с ч. 2 ст. 12.29 КоАП всем нарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей.

 

Госавтоинспекция Тульской области напоминает лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдать установленные ПДД РФ:

Разрешенная скорость, с которой можно ездить на электросамокате, — не более 25 км/ч.

В зависимости от возраста, разрешено передвигаться в местах: 

— детям младше 7 лет — по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых;

— детям от 7 до 14 лет — по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон;

— лицам старше 14 лет — по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. При их отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке. При отсутствии последних разрешено передвигаться по обочине.

При отсутствии всех вышеперечисленных мест разрешено двигаться по правому краю проезжей части дороги, на которой скорость ограничена до 60 км/ч и разрешено движение велосипедов. При этом такие СИМ должны иметь тормозную систему, передние и задние фары белого и красного цвета соответственно.
 

При движении по пешеходным дорожкам и тротуарам приоритет движения у пешеходов.

Запрещается: 

  • управлять СИМ (при наличии руля), не держась за руль хотя бы одной рукой;
  • перевозить груз;
  • перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией;
  • перевозить детей до 7 лет;
  • поворачивать налево или разворачиваться на дорогах (случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево и за исключением дорог в велосипедных зонах);
  • пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спешившись.

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Фотограф:
сегодня, в 10:49 +5
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Место
тульская Госавтоинспекция
 
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