В Туле за нарушения ПДД привлекли 103 водителей электросамокатов

О статистике рассказали в региональном ГИБДД.
Так, в 2023 году зарегистрировали 51 ДТП. С начала весны произошло семь транспортных происшествий с участием самокатчиков. За нарушение ПДД с середины марта по настоящее время сотрудники ДПС привлекли к ответственности 103 водителей средств индивидуальной мобильности, а именно:
- за движение по проезжей части дорог;
- за перевозку пассажиров;
- за движения по пешеходному переходу, не спешившись.
В соответствии с ч. 2 ст. 12.29 КоАП всем нарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдать установленные ПДД РФ:
Разрешенная скорость, с которой можно ездить на электросамокате, — не более 25 км/ч.
В зависимости от возраста, разрешено передвигаться в местах:
— детям младше 7 лет — по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых;
— детям от 7 до 14 лет — по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон;
— лицам старше 14 лет — по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. При их отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке. При отсутствии последних разрешено передвигаться по обочине.
При отсутствии всех вышеперечисленных мест разрешено двигаться по правому краю проезжей части дороги, на которой скорость ограничена до 60 км/ч и разрешено движение велосипедов. При этом такие СИМ должны иметь тормозную систему, передние и задние фары белого и красного цвета соответственно.
При движении по пешеходным дорожкам и тротуарам приоритет движения у пешеходов.
Запрещается:
- управлять СИМ (при наличии руля), не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить груз;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией;
- перевозить детей до 7 лет;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах (случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево и за исключением дорог в велосипедных зонах);
- пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спешившись.