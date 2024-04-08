В Тульском перинатальном центре родился 8888-й новорожденный

Фото автора Vidal Balielo Jr.: Pexels.

В новом корпусе областного перинатального центра родился 8888-й новорожденный. Об этом сообщили в региональном минздраве.



8888-м новорожденным стала девочка весом 3 кг и ростом 51 см. В семье Елены и Игоря это уже пятый ребенок. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

