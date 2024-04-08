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В Тульском перинатальном центре родился 8888-й новорожденный
Фото автора Vidal Balielo Jr.: Pexels.

В Тульском перинатальном центре родился 8888-й новорожденный

В семье это пятый ребенок.

В новом корпусе областного перинатального центра родился 8888-й новорожденный. Об этом сообщили в региональном минздраве. 

8888-м новорожденным стала девочка весом 3 кг и ростом 51 см. В семье Елены и Игоря это уже пятый ребенок. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.
 

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