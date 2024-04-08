В новом корпусе областного перинатального центра родился 8888-й новорожденный. Об этом сообщили в региональном минздраве.
8888-м новорожденным стала девочка весом 3 кг и ростом 51 см. В семье Елены и Игоря это уже пятый ребенок. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.
Фото автора Vidal Balielo Jr.: Pexels.
В Тульском перинатальном центре родился 8888-й новорожденный
В семье это пятый ребенок.
В новом корпусе областного перинатального центра родился 8888-й новорожденный. Об этом сообщили в региональном минздраве.
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