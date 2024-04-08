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Подростки из Тулы примут участие в новом шоу на ТНТ «Классный мюзикл»

Подростки из Тулы примут участие в новом шоу на ТНТ «Классный мюзикл»

Из 300 претендентов для участия в реалити выбрали 20 человек. Среди них – дети из Тулы.

В Москве завершился очный кастинг проекта для подростков «Классный мюзикл». 

Участники — подростки от 14 до 17 лет. Шоу целиком посвящено индустрии и культуре мюзикла. Наставниками станут Этери Бериашвили, Теона Дольникова, Вячеслав Макаров, Кирилл Туриченко и другие известные артисты.

В кастинге приняли участие более 300 участников не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии и Узбекистана. Жюри, в состав которого вошли все наставники и режиссер мюзикла, выбрало для участия в реалити 20 талантливых детей из разных городов России: Москвы, Тулы, Сарова, Ульяновска, Нижнего Новгорода. Среди них — призеры международных конкурсов, участники и финалисты вокальных шоу, в том числе «Голос.Дети», «Детская новая волна», «Ярче звезд», ученики и студенты ведущих музыкальных школ и вузов.

 

Подростки не только реализуют свой творческий потенциал, но и поборются за возможность войти в актерский состав мюзикла. Режиссером финального мюзикла станет Олег Голуб — режиссер театра и кино.

Как рассказали официальные представители шоу, премьера запланирована на конец лета — начало осени. 

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