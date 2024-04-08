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Тулячка, пострадавшая от электросамоката: «Хочу, чтобы моя история изменила ситуацию с самокатами в Туле»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулячка, пострадавшая от электросамоката: «Хочу, чтобы моя история изменила ситуацию с самокатами в Туле»

Женщина вынуждена постоянно просить помощи у близких и переживает, что не оправится от полученной травмы.

В начале апреля в ДТП с участием электросамоката пострадала 34-летняя Оксана Воронина, мама двухлетнего Мирона и шестимесячной Агаты. Около магазина на улице Октябрьской её сбил самокатчик. Тогда все СМИ написали, что её жизни ничто не угрожает, но всё оказалось гораздо серьёзнее: повреждения хоть и не смертельные, но жить полноценной жизнью пострадавшая не может. Прогнозов, сможет ли она к этой жизни вернуться, врачи не дают.

1 апреля Оксана гуляла с мужем и детьми в парке. Потом зашла в магазин за посылкой, ее муж Леонид ждал в машине. Оксана забрала посылку, сделала шаг из магазина на улицу и… оказалась на земле: прямо на пороге её сбил электросамокат.

— Я сначала даже не поняла, что происходит, — говорит Оксана. — Резкий удар, шок, не понимаю, что вокруг. Попыталась встать и не смогла, очень болело плечо. И что-то начало глаз заливать. Рукой провела — а там кровь.

Подбежали люди, из машины на помощь ринулся Леонид с детьми. Оксана жалеет: 

— Сын очень испугался, когда меня такую увидел.

Женщину отвезли сначала в седьмую медсанчасть, там исключили сотрясение и зашили бровь. Позже она оказалась в больнице скорой помощи им. Ваныкина. Там выяснилось, что у Оксаны — перелом плеча с отрывом бугорка плечевой кости, вывих плечевого сустава.

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— Врачи сказали, что такие травмы требуют операции, но я, к сожалению, не могу её сделать: мне по медицинским показаниям противопоказана общая анестезия. Приходится сращивать перелом, что называется, как есть.

Прогнозов медики не делают, но мы точно знаем: рука как раньше двигаться не будет. Увидим, насколько всё плохо, после полного сращения.

Общая анестезия Оксане противопоказана. Не так давно ей поставили онкологический диагноз, который, к счастью, не подтвердился. Оксана перенесла сложную операцию и под общим наркозом находиться не может.

Водитель электросамоката не сбежал с места происшествия. Это он помог Оксане вызвать скорую, оставил контакты Леониду. По факту случившегося идёт следствие. Оксану приглашают в полицию, на судебно-медицинские экспертизы. Там устанавливают степень тяжести вреда здоровью. От этого зависит, насколько суровым будет наказание: от административного штрафа до уголовного дела. 

— От меня ничего не зависит в этом случае. Скорая и больница обязаны сообщать в полицию о таких происшествиях. Я лично никаких заявлений не писала. Как только следователи вынесут свой вердикт, я вместе с юристом буду составлять досудебное соглашение перед гражданским иском в суд. Если водитель самоката примет его условия, то далее в суд не подаю. Если не примет — тогда уже гражданский иск.

Оксана рассчитывает на компенсацию в досудебном порядке: покрыть расходы на лечение ей действительно сложно. Сейчас у женщины большие проблемы с мобильностью. Ей приходится вызывать такси, если нужно добраться на судмедэкспертизу или в полицию для дачи показаний. Такси — комфорт-класса, чтобы в тряске не повредить плечо.

— Не могу какие-то элементарные бытовые вещи делать. Всё ложится на плечи моего мужа, родственников. Детьми занимается их дедушка, мой отец. Моим магазинчиком художественных товаров управляет моя мама. Муж меня сопровождает во всех поездках, а у него свои дела есть, работа.

В своей истории Оксана хочет увидеть счастливый финал. Ей было бы легче, если бы пешеходы и самокатчики друг с другом «подружились».  

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— Люди, которые имеют власть, могут урегулировать наши отношения. Надо жить в мире. За полный запрет самокатов я не выступаю: это было бы глупо, потому что самокаты — очень популярный вид транспорта. Прогресс отрицать нельзя. Надо создавать новые правила, ограничения: систему, которая была бы для всех нас безопасной. Может, моя история на это повлияет.

что говорят ПДД о самокатах

Электросамокаты относятся к категории СИМ — средств индивидуальной мобильности. Как и велосипедам, самокатам можно ездить по отведённой полосе на тротуаре, по правой стороне или обочине проезжей части и на пешеходной зоне, если вес электросамоката не превышает 35 кг.

Езда на электросамокате регулируется правилами дорожного движения. Так, ездить на самокате можно только в защитном шлеме, нельзя перевозить габаритные грузы, которые выступают за пределы самоката на 50 см.

Передвигаться на самокате можно только одному человеку. Брать пассажиров запрещается.

Кататься с детьми-дошкольниками можно строго в специальном детском сиденье или подножке.

Электросамокат должен быть оснащён фарами и гудком, иметь исправные тормоза. На пешеходном переходе с самоката необходимо спешиться и везти его через дорогу руками. А во время движения руки всегда должны быть на руле.

На человека с электросамокатом не распространяются общие обязанности водителя. Так, самокатчик отвечает за нарушение ПДД как пешеход, а если вдруг покинет место происшествия, его не привлекут к ответственности.

тула самокатная
  • В Туле есть два главных агрегатора кикшеринга — Woosh и Яндекс. Арендовать самокат можно через приложение, при этом права на управление СИМ (средствами индивидуальной мобильности) не требуются.

     

  • Кикшеринги Woosh и Яндекс ограничили скорость электросамокатов: теперь разрешено ездить со скоростью 15 км/ч. Это же касается Красноармейского проспекта, ул. Советской, ул. Октябрьской, ул. Ложевой, ул. Кирова и ул. Кутузова.

     

  • В самом начале сезона в Туле произошло 7 аварий с участием самокатов, в том числе: в Пролетарском районе 12-летний мальчик сбил на тротуаре 11-летнего пешехода; на ул. Октябрьской в молодую женщину врезался самокатчик, когда та выходила из магазина.

     

  • Народный журналист Myslo Дмитрий Орлов: «Тротуар — территория пешеходов, и здесь люди не обязаны ходить с пристёгнутыми к плечам зеркалами заднего вида». 

     

статистика

За нарушение ПДД с середины марта по начало апреля в Туле оштрафовали 103 водителей электросамокатов:

  • за движение по проезжей части дорог;
  • за перевозку пассажиров;
  • за движения по пешеходному переходу, не спешившись.

В соответствии с частью 2 статьи 12.29 КоАП всем им назначили штраф в размере 800 рублей. 

В 2023 году зафиксировано 51 ДТП с участием электросамокатов. 

Госавтоинспекция напоминает

Движение на средствах индивидуальной мобильности разрешено со скоростью, не превышающей 25 км/ч.

Если движение осуществляется по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон, при этом подвергает опасности или создаёт помехи для движения пешеходов, то пользователь СИМ (средства индивидуальной мобильности) должен спешиться или снизить скорость.

Пешеходы имеют приоритет.

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сегодня, в 15:45 +7
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