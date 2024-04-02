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На ул. Октябрьской мужчина на электросамокате сбил пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

На ул. Октябрьской мужчина на электросамокате сбил пешехода

Происшествие случилось накануне днем.

1 апреля в 12.50 в Туле на улице Октябрьской 42-летний мужчина на электросамокате во время движения по тротуару сбил пешехода. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 34-летняя женщина получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. 

Госавтоинспекция напоминает, что движение на средствах индивидуальной мобильности разрешено со скоростью, не превышающей 25 км/ч. Если движение осуществляется по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон, при этом подвергает опасности или создаёт помехи для движения пешеходов, то пользователь СИМ должен спешиться или снизить скорость. Пешеходы имеют приоритет.

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