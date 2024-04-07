Администрация Тулы взялась за электросамокаты

Сезон самокатов в Туле открыт, вместе с ним возобновились и дискуссии об их уместности в городе. При этом практика показывает, что противников самокатов гораздо больше, чем сторонников. Народная мудрость гласит: «Если хочешь, чтобы тебя ненавидели и пешеходы, и автомобилисты — купи себе электросамокат».
Вот что пишет о самокатах наш читатель Дмитрий Орлов в своем блоге «Народный журналист»:
«Самокат с электродвигателем, изначально казавшийся не более чем интересным девайсом или детской игрушкой, достаточно быстро превратился в полноценное средство передвижения и источник опасности. Причём этот транспорт приносит неприятности как пешеходам, так и его «водителям».
Согласитесь, когда транспорт, классифицируемый непонятно какими регламентами, как «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), способное развить скорость до 80 км/ч, мчится на вас, ничего не подозревающего, по тротуару, становиться весьма неприятно».
Действительно, с открытием нового сезона кикшеринга туляки начали жаловаться на травмы, причиненные им электросамокатами. Чаще страдают пешеходы, которым самокатчики наезжают на ноги или же даже сбивают их, попадая в сводки ГИБДД:
- 28 марта на улице Пролетарской 12-летний мальчик на электросамокате сбил на тротуаре 11-летнего пешехода.
- 1 апреля сбитая мужчиной на самокате 34-летняя тулячка получила травмы головы, ей требуется операция. Кстати, по этому случаю работают следователи регионального СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По окончании прошлого сезона самокатов в Туле провели опрос. 6 из 10 туляков считают, что сервисы аренды электросамокатов нужно и вовсе запретить.
63% опрошенных сочли это необходимым:
«Электросамокаты часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта»; «Очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека»; «Электросамокатами иногда управляют люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД, в результате чего происходит большое количество аварий», — комментируют респонденты.
22% высказались против запрета. Они считают, что нужны жёсткие правила и штрафы, а также возрастные ограничения.
Остальные опрашиваемые воздержались от ответа.
Уже в новом сезоне администрация Тулы приняла меры. Пока — в виде ограничения скорости. С 5 апреля в городе действуют новые правила. С 27 до 15 км/ч — почти в два раза — снижена скорость электросамокатов на некоторых улицах. Ограничение действует по всей длине 7 тульских улиц:
- Красноармейском проекте,
- пр. Ленина,
- ул. Советской,
- ул. Октябрьской,
- ул. Ложевой,
- ул. Кирова,
- ул. Кутузова.
Решение было принято на совещании с представителями агрегаторов кикшеринга.
Глава администрации Тулы Илья Беспалов:
— С наступлением теплых дней в Туле появилось много людей, передвигающихся на самокатах. И к ним стало возникать очень много вопросов, прежде всего — к скоростному режиму. Были случаи, когда передвигающиеся на самокате люди сбивали пешеходов, те получали травмы.
Я принял решение обратиться к основным агрегаторам кикшеринга с предложением существенно снизить скорость на главных улицах Тулы.
И у нас была достигнута договоренность: агрегаторы автоматически снизят скорость самокатов на семи тульских улицах с 27 до 15 км/ч — почти вдвое.
На основных улицах города они пошли нам на встречу, снизили скорость с 27 до 15 километров в час. И сейчас мы будем наблюдать, насколько изменение скоростного режима принесло результаты и обезопасило ли пешеходов на оживленных улицах. А дальше будем уже смотреть по обстоятельствам.
По словам Ильи Беспалова, те меры, которые сейчас приняты, пока носят договорной характер с агрегаторами, в целом же, изменение режима работы СИМ на городских улицах требует внесения изменений в законодательство на федеральном уровне.
— Убедительная просьба к тем молодым людям, которые передвигаются на электросамокатах, стараться соблюдать правила дорожного движения, не допускать столкновений с пешеходами. Выходя на тротуар, люди должны чувствовать себя в безопасности!
Будьте вежливы друг к другу, снижайте скорость до необходимых параметров, не допускайте столкновений. И старайтесь передвигаться в местах с наименьшим пешеходным трафиком.