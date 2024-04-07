Администрация Тулы взялась за электросамокаты

Фото Алексея Пирязева

С 5 апреля на главных тульских улицах скорость для электросамокатов автоматически снижена по инициативе Ильи Беспалова и договоренности с агрегаторами.

Сезон самокатов в Туле открыт, вместе с ним возобновились и дискуссии об их уместности в городе. При этом практика показывает, что противников самокатов гораздо больше, чем сторонников. Народная мудрость гласит: «Если хочешь, чтобы тебя ненавидели и пешеходы, и автомобилисты — купи себе электросамокат».

Вот что пишет о самокатах наш читатель Дмитрий Орлов в своем блоге «Народный журналист»:

«Самокат с электродвигателем, изначально казавшийся не более чем интересным девайсом или детской игрушкой, достаточно быстро превратился в полноценное средство передвижения и источник опасности. Причём этот транспорт приносит неприятности как пешеходам, так и его «водителям».

Согласитесь, когда транспорт, классифицируемый непонятно какими регламентами, как «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), способное развить скорость до 80 км/ч, мчится на вас, ничего не подозревающего, по тротуару, становиться весьма неприятно».

Действительно, с открытием нового сезона кикшеринга туляки начали жаловаться на травмы, причиненные им электросамокатами. Чаще страдают пешеходы, которым самокатчики наезжают на ноги или же даже сбивают их, попадая в сводки ГИБДД:

По окончании прошлого сезона самокатов в Туле провели опрос. 6 из 10 туляков считают, что сервисы аренды электросамокатов нужно и вовсе запретить.

63% опрошенных сочли это необходимым:

«Электросамокаты часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта»; «Очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека»; «Электросамокатами иногда управляют люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД, в результате чего происходит большое количество аварий», — комментируют респонденты.

22% высказались против запрета. Они считают, что нужны жёсткие правила и штрафы, а также возрастные ограничения.

Остальные опрашиваемые воздержались от ответа.

Уже в новом сезоне администрация Тулы приняла меры. Пока — в виде ограничения скорости. С 5 апреля в городе действуют новые правила. С 27 до 15 км/ч — почти в два раза — снижена скорость электросамокатов на некоторых улицах. Ограничение действует по всей длине 7 тульских улиц:

Красноармейском проекте,

пр. Ленина,

ул. Советской,

ул. Октябрьской,

ул. Ложевой,

ул. Кирова,

ул. Кутузова.

Решение было принято на совещании с представителями агрегаторов кикшеринга.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

— С наступлением теплых дней в Туле появилось много людей, передвигающихся на самокатах. И к ним стало возникать очень много вопросов, прежде всего — к скоростному режиму. Были случаи, когда передвигающиеся на самокате люди сбивали пешеходов, те получали травмы.

Я принял решение обратиться к основным агрегаторам кикшеринга с предложением существенно снизить скорость на главных улицах Тулы.

И у нас была достигнута договоренность: агрегаторы автоматически снизят скорость самокатов на семи тульских улицах с 27 до 15 км/ч — почти вдвое.

На основных улицах города они пошли нам на встречу, снизили скорость с 27 до 15 километров в час. И сейчас мы будем наблюдать, насколько изменение скоростного режима принесло результаты и обезопасило ли пешеходов на оживленных улицах. А дальше будем уже смотреть по обстоятельствам.

По словам Ильи Беспалова, те меры, которые сейчас приняты, пока носят договорной характер с агрегаторами, в целом же, изменение режима работы СИМ на городских улицах требует внесения изменений в законодательство на федеральном уровне.

— Убедительная просьба к тем молодым людям, которые передвигаются на электросамокатах, стараться соблюдать правила дорожного движения, не допускать столкновений с пешеходами. Выходя на тротуар, люди должны чувствовать себя в безопасности!

Будьте вежливы друг к другу, снижайте скорость до необходимых параметров, не допускайте столкновений. И старайтесь передвигаться в местах с наименьшим пешеходным трафиком.