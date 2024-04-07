  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Администрация Тулы взялась за электросамокаты - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы взялась за электросамокаты
Фото Алексея Пирязева

Администрация Тулы взялась за электросамокаты

С 5 апреля на главных тульских улицах скорость для электросамокатов автоматически снижена по инициативе Ильи Беспалова и договоренности с агрегаторами.

Сезон самокатов в Туле открыт, вместе с ним возобновились и дискуссии об их уместности в городе. При этом практика показывает, что противников самокатов гораздо больше, чем сторонников. Народная мудрость гласит: «Если хочешь, чтобы тебя ненавидели и пешеходы, и автомобилисты — купи себе электросамокат».

Вот что пишет о самокатах наш читатель Дмитрий Орлов в своем блоге «Народный журналист»:

«Самокат с электродвигателем, изначально казавшийся не более чем интересным девайсом или детской игрушкой, достаточно быстро превратился в полноценное средство передвижения и источник опасности. Причём этот транспорт приносит неприятности как пешеходам, так и его «водителям». 

Согласитесь, когда транспорт, классифицируемый непонятно какими регламентами, как «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), способное развить скорость до 80 км/ч, мчится на вас, ничего не подозревающего, по тротуару, становиться весьма неприятно».

Действительно, с открытием нового сезона кикшеринга туляки начали жаловаться на травмы, причиненные им электросамокатами. Чаще страдают пешеходы, которым самокатчики наезжают на ноги или же даже сбивают их, попадая в сводки ГИБДД:

https://img.myslo.ru/Contents/6c/cb/2f29-0633-4a2f-a9d7-c1f6914ef85e/99e41f82-4bde-4ed5-86d3-56eff15e13a7.jpg

По окончании прошлого сезона самокатов в Туле провели опрос. 6 из 10 туляков считают, что сервисы аренды электросамокатов нужно и вовсе запретить.

63% опрошенных сочли это необходимым:

«Электросамокаты часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта»; «Очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека»; «Электросамокатами иногда управляют люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД, в результате чего происходит большое количество аварий», — комментируют респонденты.

22% высказались против запрета. Они считают, что нужны жёсткие правила и штрафы, а также возрастные ограничения. 

Остальные опрашиваемые воздержались от ответа.

chart.png

Уже в новом сезоне администрация Тулы приняла меры. Пока — в виде ограничения скорости. С 5 апреля в городе действуют новые правила. С 27 до 15 км/ч — почти в два раза — снижена скорость электросамокатов на некоторых улицах. Ограничение действует по всей длине 7 тульских улиц:

  • Красноармейском проекте,
  • пр. Ленина,
  • ул. Советской,
  • ул. Октябрьской,
  • ул. Ложевой,
  • ул. Кирова,
  • ул. Кутузова.

Решение было принято на совещании с представителями агрегаторов кикшеринга.

https://img.myslo.ru/Contents/6c/cb/2f29-0633-4a2f-a9d7-c1f6914ef85e/71391c5f-5f69-45aa-be56-e78daa221dfb.jpg

Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

— С наступлением теплых дней в Туле появилось много людей, передвигающихся на самокатах. И к ним стало возникать очень много вопросов, прежде всего — к скоростному режиму. Были случаи, когда передвигающиеся на самокате люди сбивали пешеходов, те получали травмы.

Я принял решение обратиться к основным агрегаторам кикшеринга с предложением существенно снизить скорость на главных улицах Тулы.

И у нас была достигнута договоренность: агрегаторы автоматически снизят скорость самокатов на семи тульских улицах с 27 до 15 км/ч — почти вдвое.

На основных улицах города они пошли нам на встречу, снизили скорость с 27 до 15 километров в час. И сейчас мы будем наблюдать, насколько изменение скоростного режима принесло результаты и обезопасило ли пешеходов на оживленных улицах. А дальше будем уже смотреть по обстоятельствам.

По словам Ильи Беспалова, те меры, которые сейчас приняты, пока носят договорной характер с агрегаторами, в целом же, изменение режима работы СИМ на городских улицах требует внесения изменений в законодательство на федеральном уровне.

— Убедительная просьба к тем молодым людям, которые передвигаются на электросамокатах, стараться соблюдать правила дорожного движения, не допускать столкновений с пешеходами. Выходя на тротуар, люди должны чувствовать себя в безопасности!

Будьте вежливы друг к другу, снижайте скорость до необходимых параметров, не допускайте столкновений. И старайтесь передвигаться в местах с наименьшим пешеходным трафиком.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 18:24 +5
Другие статьи по темам
Событие
электросамокатыограничения
Место
Тула
Туляки заняли призовые места на Кубке Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини
Туляки заняли призовые места на Кубке Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини
В тульских ресторанах могут взлететь цены
В тульских ресторанах могут взлететь цены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.