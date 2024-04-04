Туляк пытался пронести в суд кастет

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Житель Тулы пытался пронести в Привокзальный районный суд кастет. Запрещенный предмет сотрудники УФССП России по Тульской области обнаружили у туляка во время осмотра.

— Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов предложил мужчине выложить предметы, запрещенные к проносу.

Посетитель отрицал их наличие, однако при осмотре с использованием портативного металлообнаружителя в кармане куртки гражданина был обнаружен кастет, — сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В отношении 33-летнего мужчины составили административный протокол по ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).

По данным ведомства, в 2024 году при осуществлении пропускного режима сотрудники силового блока УФССП выявили у посетителей судов 146 запрещенных предметов.

