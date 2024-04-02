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В Туле среди детей 3-6 лет выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Фото ru.freepik.com.

В Туле среди детей 3-6 лет выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Такие данные привел Роспотребнадзор.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 3124 случая ОРВИ и гриппа. Это ниже эпидемического порога на 64% и ниже уровня предыдущей недели на 14%.

— Рост заболеваемости отмечается только среди детей в возрасте 3-6 лет — на 2%. Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения, — отметили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

По Туле за неделю 1593 человека заболели ОРВИ и гриппом. Это ниже эпидпорога на 64% и ниже уровня предыдущей недели на 12%. 

Конкретно гриппом за неделю заболели восемь жителей региона, среди них пять человек старше 65 лет. Госпитализирован один человек. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

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