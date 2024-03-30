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Погода в Туле 31 марта: сухо и до +20

Погода в Туле 31 марта: сухо и до +20

Ожидается пониженное атмосферное давление.

В последний день марта в Тульской области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду. Ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

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сегодня, в 09:00 +3
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