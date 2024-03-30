Какое жильё продаётся в Молодёжном: подборка объявлений от Myslo

Фото: avito.ru

Посёлок Молодёжный находится на северо-восточной окраине Тулы и входит в состав Пролетарского округа. Через него проходит автодорога «Тула – Венев». Сразу за ним начинаются многочисленные дачные кооперативы и деревни.

В соцсетях местные жители пишут, что у посёлка есть свои плюсы и минусы. В числе первых – относительно хорошая экология, рядом много мест для отдыха на природе. К минусам относятся пробки и проблемы с общественным транспортом.

Мы решили выяснить, какие квартиры продаются в Молодёжном. Их, кстати, по данным Avito, не больше трёх десятков. Мы отобрали самые интересные варианты, соответствующие нашим стандартным критериям: вторичка, продажа от частного лица и отсутствие проблем с документами. Поехали!

Самый дешёвый вариант – «однушка» площадью 29 кв. м. в пятиэтажной новостройке на ул. Вадима Усова. За 2,8 млн рублей покупатель получит квартиру на первом этаже с большой прихожей и раздельным санузлом.

Продавец уточняет, что жилище в хорошем состоянии, сделан косметический ремонт, установлен кондиционер и двухконтурный котёл: «Окна выходят во двор. Один взрослый собственник. Возможен торг».

За 3090000 рублей продаётся двухкомнатная квартира в трёхэтажной «брежневке» на ул. Центральной. Последний этаж, 40,4 кв. м., имеется застекленный балкон.

Комментарий продавца: «Новые пластиковые окна и межкомнатные двери, везде натяжные потолки. В стоимость входит встроенная кухня с варочной панелью. В пяти минутах школа и детский сад. В шаговой доступности продуктовые магазины и остановка общественного транспорта».

В соседнем доме срочно продается однокомнатная квартира с планировкой девятиэтажного дома на 4 этаже «панельки», построенной в 1980 году. Площадь квартиры – 34,2 кв. м., в комнате есть ниша.

Санузел раздельный, имеется кладовка. Установлены пластиковые окна, счетчики воды, новая входная дверь. Балкон застеклен, есть бойлер. Квартира в жилом состоянии. Цена – 3,2 млн рублей.

На ул. Карбышева за 4,9 млн рублей продаётся дом, который, согласно тексту объявления, по документам является квартирой. Две комнаты, 44 кв. м. и земельный участок в 15 соток с гаражом и погребом.

Вот что пишет продавец: «Окна большие, комнаты светлые, индивидуальное отопление, дом очень теплый и комфортный для проживания. Все коммуникации в доме. Есть возможность пристройки и нового строительства. Возможна продажа с мебелью».

Самая дорогая квартира из всех, продающихся в Молодёжном, находится на ул. Вадима Усова. Две комнаты, 62 кв. м., первый этаж. Сделан дорогой евроремонт. Комнаты изолированные, окна выходят на две стороны.

Комментарий владельца: «Вся инфраструктура рядом, во дворе современная детская площадка и парковка. Оставляем кухню со всеми принадлежностями, а также стиральную и сушильную машину». Цена – 6,9 млн рублей.

Вот такая подборка сегодня получилась! Как вам жильё в Молодежном? Делитесь мнениями в комментариях!