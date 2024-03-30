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Житель д. Ямны обокрал тульский супермаркет
Фото из архива Myslo

Житель д. Ямны обокрал тульский супермаркет

Добычей злоумышленника стали две банки кофе, бутылка водки и парфюмерия.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» обратилась сотрудница службы безопасности сетевого супермаркета. Девушка сообщила, что из торгового зала на ул. Сойфера были украдены две банки кофе, бутылка водки и парфюмерная продукция.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения – вором оказался безработный и ранее судимый 31-летний житель д. Ямны. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства.

В пресс-службе тульского УМВД сообщили, что по факту случившегося проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный дал признательные показания, похищенные товары изъяты.

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Фотограф:
сегодня, в 12:25 0
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