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Стали известны подробности пожара на Веневском шоссе в Новомедвенском
Фото ГУ МЧС по Тульской области

Стали известны подробности пожара на Веневском шоссе в Новомедвенском

Пожар в доме на трех хозяев начался 30 марта в 21.57.

По сообщению МЧС, первое подразделение прибыло на пожар через несколько минут — в 22.03. На месте работали 8 расчетов. Пожарным приходилось постоянно пополнять запасы воды — ближайший гидрант находится в полутора километрах от Новомедвенского

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В результате происшествия в первой части дома выгорела жилая часть, сгорела и рухнула кровля. Во второй части дома прогорел потолок на кухне, остальные помещения закоптились и пролиты в результате тушения пожара. В третьей части выгорела жилая комната размером 3×4 м, остальные помещения закоптились, кровля сгорела и обрушилась.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

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