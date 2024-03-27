Фото: https://suvorov.tularegion.ru.

В Тульской области затопило еще два моста. В связи с этим с 26 марта с 15.30 движение автотранспорта по мостовым сооружениям через р. Упа автодороги Черепеть — Мишнево и через р. Ока автодороги Чекалин — Суворов — Ханино запрещено. Об этом сообщает администрация МО Суворовский район.

Временный объезд по маршруту через Суворов — по дороге Голодское — Суворов — Одоев на Перемышль по автодороге Калуга — Перемышль — Белев — Орел до Чекалина.

Переправа Мишнево начнет работу с завтрашнего дня. График работы ежедневно 7.30 — 8.30, 15.30 — 16.30. Выходные и праздничные дни — 7.30 — 8.30, 15.30 — 16.30, 11.30 — 12.30.

Напомним, ранее в результате паводка в районе н. п. Николо-Гастунь Белевского района подтопило низководный мост. Уровень воды поднялся выше полотна моста на пять сантиметров. Нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами: Н. Гастунь, Мощены, Хрящ, Скорятино, Монастырский.