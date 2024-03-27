Туляк 2 месяца обворовывал супермаркеты: суд огласил приговор

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В Туле местный житель признан виновным в серии краж, сообщает Управление судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина с 4 сентября 2023 года по 12 ноября 2023 года воровал продукты и бытовую химию из различных тульских супермаркетов.

За 70 дней воришка сумел безнаказанно утащить 24 дезодоранта, 22 шоколадки, 25 пачек масла сливочного, 14 банок кофе, 15 упаковок сыра, 1 бутылка коньяка, 60 упаковок «Манго сушеное», 3 палки колбасы, 2 банки энергетического напитка и 6 банок шоколадной пасты. Ущерб от его действий составил 40 639 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы.