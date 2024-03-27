  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле эвакуировали торговый центр «РИО» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле эвакуировали торговый центр «РИО»

В Туле эвакуировали торговый центр «РИО»

Об этом сообщили подписчики Myslo.

Утром 27 марта в Туле на ул. Пролетарской эвакуировали посетителей ТРЦ «РИО». На месте работает МЧС и другие экстренные стужбы.

По нашей информации, в ТРЦ поступило сообщение о минировании. Подробности выясняются. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:07 0
Другие статьи по темам
Событие
ТРЦ РИОэвакуация
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области затопило еще два моста
В Тульской области затопило еще два моста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.