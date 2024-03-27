В Туле эвакуировали торговый центр «РИО»

Об этом сообщили подписчики Myslo.

Утром 27 марта в Туле на ул. Пролетарской эвакуировали посетителей ТРЦ «РИО». На месте работает МЧС и другие экстренные стужбы.

По нашей информации, в ТРЦ поступило сообщение о минировании. Подробности выясняются.