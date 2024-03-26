В Тульской области Ока затопила мост: жителей переправляют к домам на лодках

Фото: ЕДДС Белев.

Сегодня, 26 марта, в 12.00 в районе н. п. Николо-Гастунь Белевского района подтопило низководный мост. Уровень воды поднялся выше полотна моста на пять сантиметров.

В результате подъема воды нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами: Н. Гастунь, Мощены, Хрящ, Скорятино, Монастырский.

Движение автотранспорта по мосту через р. Ока запрещается.

Как сообщает ЕДДС Белева, перильное и барьерное ограждение демонтированы, знаки, установлены запрещающие проезд знаки.

В целях организации сообщения с населенными пунктами, оказавшимися в зоне с нарушением транспортного сообщения, организована лодочная переправа. График работы: ежедневно с 6.00 до 9.00, с 14.00 до 18.00.