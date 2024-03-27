Илья Беспалов рассказал о деятельности администрации Тулы в 2023 году

Дороги и дорожное хозяйство

В 2023 году на развитие дорожной инфраструктуры за счет всех источников направлено более 3,6 млрд руб., в том числе 438 млн руб. — средства бюджета города.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» выполнен ремонт 13 участков автомобильных дорог, протяженностью 15,5 км.

Для обеспечения транспортной доступности жителей частного сектора и сельских поселений выполнены работы по щебенению 40 км автомобильных дорог.

Выполнен ремонт тротуаров на 15 объектах общей протяженностью 2,3 км.

Проведен ямочный ремонт дорожного покрытия на площади 111,9 тыс. кв. м.

Выполнены работы по обустройству дорог на площадках для многодетных семей: д. Судаково, с. Маслово, п. Торхово, с. Теплое, Северное Заречье.

В 2023 году капитально отремонтировано более 4,5 км трамвайных путей по ул. Металлургов на участке от Щегловского ручья до ул. Чаплыгина, по ул. Оружейная на участке от ул. Болдина до ул. Ф. Энгельса.

В рамках масштабной работы по реконструкции мостовых сооружений в Туле в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершена реконструкция Московского путепровода. После реконструкции мост выдерживает нагрузку в 3 раза больше чем ранее, его высота увеличилась почти на 1,5 м, ширина — на 5 м.

За счет средств инфраструктурного бюджетного кредита продолжено строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу с завершением в 2024 году. На сегодня это самый емкий проект, его стоимость 3,65 млрд. рублей.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году проведен комплексный ремонт двух автомобильных дорог с дорожной инфраструктурой общей протяженностью 7,6 км (участок пр. Ленина и ул. Кутузова).

По проекту «Народный бюджет» выполнен ремонт на 4 объектах автомобильных дорог, общей протяженностью 3,3 км.

По проекту «Наш Город» проведен ремонт на 9 объектах, общей протяженностью 6,2 км.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» заключен контракт и начаты работы по строительству автомобильной дороги от ул. Маршала Жукова до микрорайона «Петровский квартал». В настоящее время завершен первый этап строительства, второй этап планируется завершить до конца 2024 года.

Транспортное обслуживание населения

Для улучшения качества транспортного обслуживания населения в 2023 году увеличено количество муниципальных автобусных маршрутов, выпуск автотранспорта на автобусных маршрутах.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году приобретено в лизинг на льготных условиях 17 новых трамвайных вагонов. Дополнительно закуплено 5 трамвайных вагонов, которые в настоящее время уже прошли проверку и работают на маршрутах.

В целях обновления автобусного парка подвижного состава в рамках инвестпроекта по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния и специального казначейского кредитования для МКП «Тулгорэлектротранс» за 2023–2024 годах будет приобретено всего 124 комфортабельных автобуса большого и среднего класса.

Всего сейчас на муниципальных маршрутах работают 70 таких автобусов.

В рамках развития проекта «Умный светофор» в 2023 году в интеллектуальную транспортную систему Тульской области дополнительно интегрированы 9 светофорных объектов по улицам Оружейной, Первомайской, 9 Мая.

Социальная политика

В 2023 году на строительство новых детских садов и школ направлено более 802 млн руб., их них порядка 270 млн — средства бюджета города.

За этот период в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» построены и введены в эксплуатацию:

детский сад на 75 мест на пр. Ленина, 58,

школа на 100 мест в деревне Ямны,

школа на 1 100 мест в ЖК «Балтийский».

Открыт встроенный детский сад на 41 место в ЖК «Наши Баташи».



Новый детсад на пр. Ленина, 58.

В этом году завершится строительство школы в ЖК «Новая Голландия» на 600 мест и в 1-м Юго-Восточном микрорайоне на 1 100 мест.

Важно не только строить новые объекты, но и приводить существующую инфраструктуру к современным требованиям.

В 2022 году Тула стала участником проекта «Модернизация школьных систем образования» государственной программы Тульской области «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области». Благодаря участию в проекте город не просто получает обновленное здание в соответствии с современными образовательными стандартами, но и благоустроенную территорию, новую мебель, оборудование и учебную литературу.

В 2023 году программа продолжена: капитально отремонтированы и открыты к началу нового учебного года 3 школы ЦО № 16 на ул. Волоховской, № 19 на ул. Кауля, № 43 на ул. Кабакова.



Отремонтированная школа на ул. Кабакова.

В этом году работы проводят в центрах образования гимназия № 11 (школа на ул. Жуковского), № 26 (два корпуса школы в п. 2-й Западный) и № 39 (школа на ул. Перекопской).

Развитие ЖКХ

Илья Беспалов подчеркнул, что развитие жилищно-коммунального хозяйства — одно из приоритетных направлений администрации города Тулы. В прошлом году на реализацию проектов было направлено более 470 млн рублей, из них более 220 млн рублей — средства муниципального бюджета.

В 2023 году отремонтированы 3 км магистральных сетей водоснабжения. Это водоводы Обидимо-Упкинского, Окско-Непрейковского и Медвенско-Осетровского водозаборов.

Также проводилось проектирование реконструкции водовода 1-го и 2-го подъема Масловско-Песоченского водозабора (16,9 км), заключено концессионное соглашение между АО «Тулагорводоканал», администрацией города Тулы и Правительством Тульской области на строительство в 2024 году 25,1 км магистральных сетей водоснабжения от Обидимо-Упкинского водозабора.

— Замена участков магистральных водоводов — масштабная и важная работа, направленная на снижение аварийности и повышение качества водоснабжения туляков, — добавил Илья Беспалов. — Кроме того, ведутся работы по замене и строительству локальных сетей, в том числе в населенных пунктах Большой Тулы.

Так, в прошлом году проложено 4,4 км сетей водоснабжения в д. Ивановка, начато к строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д. Скорнево, проведена замена и капитальный ремонт аварийных участков сетей в поселках Шатск, Озерный, Хомяково, Ленинский.

В прошлом году был получен специальный казначейский кредит в размере 861 млн руб. на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции системы водоснабжения в п. Ленинский.

Это позволит создать единую систему водоснабжения с п. Барсуки. В настоящее время уже заключен контракт на строительство 22 км сетей водопровода, станции водоподготовки, 4 скважин и 2 насосных станций.

Количество благополучателей — более 10 300 человек. Завершить работы планируется до конца 2024 года.

Не менее важный вопрос — ремонт объектов водоотведения. В прошлом году заменены участки сетей на ул. Тургеневской, канализационного коллектора ул. Чмутова.

Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, строительства и пуск в эксплуатацию I этапа реконструкции очистных сооружений канализации города Тулы.

Планируется строительство цеха механического обезвоживания осадка и вспомогательных сооружений. Объект реализуется за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Работы планируется завершить в 2025 году. Общая стоимость — более 1,1 млрд руб.

Также на 2024 год запланированы работы по капитальному ремонту участка канализационного коллектора в пос. Менделеевский с переключением от канализационного коллектора АО «ТНИТИ» на централизованную систему водоотведения.

В ходе подготовки к отопительному периоду в 2023 году заменено более 40 км ветхих тепловых сетей. Для повышения качества теплоснабжения в прошлом году запроектирована, построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная в пос. ВНИИКОП.

Благоустройство

Илья Беспалов рассказал, что благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в 2023 году проводилось по трем программам и одному проекту. Всего было благоустроено 476 объектов. Так, в рамках программы «Формирование современной городской среды» выполнили работы на 42 дворовых территориях и 9 общественных пространствах, в их числе скверы «Мятный», «Памяти воинов-интернационалистов», сквер по улице Кауля.

По проекту «Народный бюджет-2023» проведены работы на 44 объектах. 299 объектов выполнены по проекту «Наш город». Еще 82 в рамках программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула».

Глава администрации в своём докладе отметил, что в Туле продолжается работа по ревитализации исторического центра. В 2023 году в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализованы мероприятия по формированию «Туристического кода исторического центра Тулы» с разработкой и применением комплексного дизайн-проекта элементов городской среды.

Уникальное дизайнерское и световое оформление появилось в подземных переходах на ул. Мосина и ул. Каминского.

В Учетном переулке появилось новое общественное пространство для молодежи.

Создание туристического кода исторического центра Тулы предполагает применение единой стилистики в различных элементах: указатели с навигацией, аншлаги, арт-объекты, лавочки и урны. Доклад главы администрации города Тулы был подробно рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий Тульской городской Думы и единогласно одобрен депутатами в ходе заседания.

— Перед администрацией стоят важные задачи, направленные на развитие областной столицы и улучшение качества жизни туляков. У нас определены 8 целей развития городской экономики, реализация которых позволит вывести Тулу на новый уровень, расширить ее конкурентные преимущества перед другими российскими городами и сделать проживание в областной столице комфортным и соответствующим современным стандартам. Мы планомерно работаем над решением поставленных задач по всем направлениям вместе с правительством региона, депутатским корпусом, активными жителями и бизнесменами, — резюмировал Илья Беспалов.