Какие светофоры в Туле станут «умными»: список

В этом году «умные» светофоры внедрят на следующих участках:
- Калужское шоссе/выезд ТЦ «Метро»;
- Веневское шоссе/Фитогенетика;
- Восточных обвод/выезд с ТЦ «ЛеруаМерлен».
В 2025 году модернизируют светофоры на Одоевском шоссе:
- Одоевское шоссе/ул. Болотова;
- Одоевское шоссе, 30;
- Свято-Казанский храм;
- Одоевское шоссе/ул. Тихмянова;
- Одоевское шоссе/ул. Маршала Жукова;
- Кондитерская фабрика Ясная Поляна;
- Одоевское шоссе, 83;
- Одоевское шоссе, 130;
- Одоевское шоссе/Парковая улица;
- ул. Фрунзе/ул. Революции.
А в 2026 году модернизация коснётся светофоров на ул. Кутузова:
- ул. Волкова/ул. Кутузова;
- ул. Кутузова, 102;
- ул. Кутузова, 125;
- ул. Кутузова/ул. Гастелло/ул. Крылова;
- ул. Кутузова/ул. Вильямса;
- ул. Кутузова/ул. Бондаренко;
- ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге;
- ул. Кутузова/ул. Шухова;
- ул. Кутузова/ул. Кирова.
По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в этом году заменят контроллеры и детекторы на восьми светофорных объектах на ул. Советской. Это позволит интегрировать их в интеллектуальную транспортную систему города.
Сейчас в городе более 70 «умных» светофоров — на пр. Ленина, Красноармейском проспекте, на ул. Советской, Октябрьской и др.
Они самостоятельно определяют загруженность улиц и выбирают оптимальный режим регулирования движения.
Также интеллектуальная система может прогнозировать заторовые ситуации и предупреждать их, изменяя светофорные фазы.
Как сообщает городская администрация, внедрение автоматической системы управления дорожным движением позволило увеличить пропускную способность улично-дорожной сети на 11%, среднюю скорость движения на 7 км/ч и среднесуточную интенсивность на перекрёстках до 2,6 тысяч автомобилей в час.