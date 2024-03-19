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Какие светофоры в Туле станут «умными»: список
Фото Алексея Пирязева.

Какие светофоры в Туле станут «умными»: список

За два года в городе модернизируют светофоры по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В этом году «умные» светофоры внедрят на следующих участках: 

  • Калужское шоссе/выезд ТЦ «Метро»;
  • Веневское шоссе/Фитогенетика;
  • Восточных обвод/выезд с ТЦ «ЛеруаМерлен».

В 2025 году модернизируют светофоры на Одоевском шоссе: 

  • Одоевское шоссе/ул. Болотова; 
  • Одоевское шоссе, 30; 
  • Свято-Казанский храм;
  • Одоевское шоссе/ул. Тихмянова; 
  • Одоевское шоссе/ул. Маршала Жукова;
  • Кондитерская фабрика Ясная Поляна;
  • Одоевское шоссе, 83;
  • Одоевское шоссе, 130;
  • Одоевское шоссе/Парковая улица;
  • ул. Фрунзе/ул. Революции.

А в 2026 году модернизация коснётся светофоров на ул. Кутузова:

  • ул. Волкова/ул. Кутузова;
  • ул. Кутузова, 102;
  • ул. Кутузова, 125;
  • ул. Кутузова/ул. Гастелло/ул. Крылова;
  • ул. Кутузова/ул. Вильямса;
  • ул. Кутузова/ул. Бондаренко;
  • ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге;
  • ул. Кутузова/ул. Шухова;
  • ул. Кутузова/ул. Кирова. 

По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в этом году заменят контроллеры и детекторы на восьми светофорных объектах на ул. Советской. Это позволит интегрировать их в интеллектуальную транспортную систему города. 

Сейчас в городе более 70 «умных» светофоров — на пр. Ленина, Красноармейском проспекте, на ул. Советской, Октябрьской и др.

Они самостоятельно определяют загруженность улиц и выбирают оптимальный режим регулирования движения. 

Также интеллектуальная система может прогнозировать заторовые ситуации и предупреждать их, изменяя светофорные фазы.

Как сообщает городская администрация, внедрение автоматической системы управления дорожным движением позволило увеличить пропускную способность улично-дорожной сети на 11%, среднюю скорость движения на 7 км/ч и среднесуточную интенсивность на перекрёстках до 2,6 тысяч автомобилей в час. 

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Фотограф:
сегодня, в 17:10 +1
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Место
Тула
 

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