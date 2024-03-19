Какие светофоры в Туле станут «умными»: список

Фото Алексея Пирязева.

За два года в городе модернизируют светофоры по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В этом году «умные» светофоры внедрят на следующих участках:

Калужское шоссе/выезд ТЦ «Метро»;

Веневское шоссе/Фитогенетика;

Восточных обвод/выезд с ТЦ «ЛеруаМерлен».

В 2025 году модернизируют светофоры на Одоевском шоссе:

Одоевское шоссе/ул. Болотова;

Одоевское шоссе, 30;

Свято-Казанский храм;

Одоевское шоссе/ул. Тихмянова;

Одоевское шоссе/ул. Маршала Жукова;

Кондитерская фабрика Ясная Поляна;

Одоевское шоссе, 83;

Одоевское шоссе, 130;

Одоевское шоссе/Парковая улица;

ул. Фрунзе/ул. Революции.

А в 2026 году модернизация коснётся светофоров на ул. Кутузова:

ул. Волкова/ул. Кутузова;

ул. Кутузова, 102;

ул. Кутузова, 125;

ул. Кутузова/ул. Гастелло/ул. Крылова;

ул. Кутузова/ул. Вильямса;

ул. Кутузова/ул. Бондаренко;

ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге;

ул. Кутузова/ул. Шухова;

ул. Кутузова/ул. Кирова.

По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в этом году заменят контроллеры и детекторы на восьми светофорных объектах на ул. Советской. Это позволит интегрировать их в интеллектуальную транспортную систему города.

Сейчас в городе более 70 «умных» светофоров — на пр. Ленина, Красноармейском проспекте, на ул. Советской, Октябрьской и др.

Они самостоятельно определяют загруженность улиц и выбирают оптимальный режим регулирования движения.

Также интеллектуальная система может прогнозировать заторовые ситуации и предупреждать их, изменяя светофорные фазы.

Как сообщает городская администрация, внедрение автоматической системы управления дорожным движением позволило увеличить пропускную способность улично-дорожной сети на 11%, среднюю скорость движения на 7 км/ч и среднесуточную интенсивность на перекрёстках до 2,6 тысяч автомобилей в час.