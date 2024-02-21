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Мультимедийные экраны и новая мозаика: два подземных перехода в Туле стали тематическими

Мультимедийные экраны и новая мозаика: два подземных перехода в Туле стали тематическими

21 января глава городской администрации Илья Беспалов проверил выполненные работы в подземных пешеходных переходах на ул. Мосина и ул. Каминского.

В переходах проведен капитальный ремонт по проекту «Туристический код Тулы», реализованному в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Маринин рассказал Илье Беспалову о выполненных работах. В пешеходных переходах полностью заменены инженерные коммуникации, выполнен ремонт напольного покрытия, стен и потолков, установлено видеонаблюдение. Объекты получили уникальное дизайнерское оформление.

В переходе на Мосина установлены цифровые экраны, на которых можно ознакомиться с историческими эпохами города от «Тулы ХIХ века» к «Туле красных заводов».

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В подземном переходе на пересечении проспекта Ленина с улицей Каминского применен более функциональный дизайн, установлены новые стеклянные навесы. На стенах из керамических плиток выполнены портреты известных туляков.

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Илья Беспалов отметил, что в подземных пешеходных переходах проведена большая работа.

Илья Беспалов

– Стоит отметить, что Тула – динамично развивающийся город, который наглядно демонстрирует успешный опыт реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере благоустройства в последние годы. Реализация проекта «Туристический код Тулы» позволила не просто обновить подземные пешеходные переходы, но создать уникальные современные объекты. Они будут интересны жителям и гостям нашего города, – добавил глава администрации.

Напомним, в 2022 году Тула стала одним из победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов. 

Создание туристического кода исторического центра Тулы предполагает применение единой стилистики в различных элементах. Работы провели в прошлом году. Так, установлены указатели с навигацией, аншлаги, арт-объекты и новые туристско-информационные центры, нестационарные торговые объекты, лавочки и урны. Кроме того, в Учетном переулке появился новый сквер, на ул. Советской выполнено озеленение.

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Фотограф:
сегодня, в 18:50 +1
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подземный переходремонт
Люди
Илья Беспалов
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ТулаТульская область
 

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