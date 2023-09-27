В День воспитателя глава администрации Тулы посетил новый детсад на пр. Ленина

Фото Алексея Пирязева

Илья Беспалов пообщался с воспитанниками детского учреждения, а их воспитателей поздравил с профессиональным праздником.

27 сентября в России чествуют работников дошкольного образования. В этот день глава администрации Тулы Илья Беспалов посетил новый детский сад «АБВГДейка». Этот детсад построен совсем недавно: его открыли в августе 2023 года. Он был возведен на пр. Ленина, 58 в уже существующей застройке, что крайне актуально для центра города.

Детский сад построен в рамках реализации нацпроекта «Демография» с учетом современных требований, имеет необходимую инфраструктуру. Стоимость проекта — 220 млн рублей.

Начальник управления образования Татьяна Золотова рассказала главе администрации, что новый детсад рассчитан на 75 мест. Все группы уже укомплектованы, детсад работает в обычном режиме.

Это детское образовательное учреждение станет участником всех актуальных проектов, в том числе регионального проекта «Современные дети». Ребята будут играть в шахматы, изучать английский язык, азы информационных технологий. Уже сейчас здесь реализуется программа дополнительного образования, когда дети получают новые знания и умения уже в стенах детсада.

Илья Беспалов посетил занятие «Родной край глазами детей» в младшей группе. Малыши изучали историю Тульского края, «путешествовали» по Тульскому кремлю, познакомились с тульскими брендами — филимоновской игрушкой, пряниками и самоварами.

«АБВГДейка» в честь праздника приготовила гостям трогательное выступление с песнями, танцами и игрой на ложках.

Дети от души поздравили своих воспитателей. Слова благодарности за их труд сказал работникам сада и Илья Беспалов:

— На вас лежит особая ответственность. Вы одни из первых участвуете в воспитании нашего подрастающего поколения. И с теми знаниями, навыками, которые вы заложите на этом этапе, люди будут идти по жизни. Вы — настоящие профессионалы своего дела. Я поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия и, конечно, таких добрых, веселых и послушных воспитанников!

— В Туле для развития дошкольного образования делается многое. У нас есть 155 детских садов, в которых воспитывается более 23 тысяч ребят. За последние годы мы открыли шесть новых детсадов. Этот сад открыли летом 2023 года — он уже полноценно работает. Как я вижу, в саду малышам комфортно и интересно.

Сейчас идет строительство детского сада на Калужском шоссе, в ближайшее время откроем встроенный детский сад в ЖК «Наши Баташи».

И на этом мы не останавливаемся, поскольку понимаем, что вместе со строительством новых жилых комплексов должно идти и строительство новых детсадов. У нас полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения для детей от 0 до 3 лет, еще раньше закрыли проблему очереди от 3 до 7 лет.