Илья Беспалов проинспектировал строительство школы в 1-м Юго-Восточном микрорайоне

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В выездном совещании также приняли участие первый заместитель главы администрации Дмитрий Ярцев, директор ГАУ ТО «Управление экспертизы» Дмитрий Лебедев, начальник управления градостроительства и архитектуры Екатерина Макарова, начальник управления образования Татьяна Золотова, представители подрядной организации.

В Туле активно развивается жилищное строительство, появляются новые микрорайоны, поэтому важно их обеспечить необходимой социальной инфраструктурой. Это стало возможно благодаря участию в национальных проектах «Демография» и «Образование», инициированных Президентом Владимиром Путиным.

В школе будет четыре этажа, один из них подземный, технический. Подрядчик доложил Илье Беспалову, что на строительной площадке сейчас занято около 100 рабочих и 16 единиц техники.

Начальник управления образования Татьяна Золотова рассказала, как будет построен учебный процесс в новой школе. Планируется, что здесь появится востребованный технологический профиль, инженерные классы. Этот вопрос еще обсудят с родителями ближе к открытию школы. Во второй половине дня в образовательном учреждении будут работать кружки, в том числе театральный, спортивный клуб. Эту школу ждут жители близлежащих микрорайонов, поэтому Илья Беспалов отметил необходимость проработки вопроса с подвозом детей из ЖК «Левобережный», «Суворовский-2», «Времена года».

— Данный микрорайон активно застраивается. Здесь возведено 14 многоквартирных домов, еще пять — на стадии строительства. Поэтому школьников достаточно, чтобы заполнить эту школу. Подрядчик проверенный — уже не один объект в городе построил. Есть уверенность, что и этот возведет в установленные сроки. Администрация города совместно с областным правительством держит строительство на постоянном контроле. Город развивается, новые микрорайоны должны быть обеспечены местами для школьников и малышей. В этом микрорайоне построен детский сад, и он тоже полностью заполнен. Есть планы по развитию транспортной доступности, обустройству тротуаров. Мы сделали пешеходный переход, который соединяет этот микрорайон с ЖК «Времена года» и «Суворовский-2». По мере финансирования в планах — строительство развязки, которая решит проблему транспортных потоков на Восточном обводе, — отметил Илья Беспалов.

При возведении школы используют типовой проект. Это позволит сократить время строительства и оптимизировать расходование бюджетных средств. По такому же проекту в Туле были построены школы в микрорайоне Северная Мыза и ЖК «Балтийский».

— Хоть эта школа и строится по типовому проекту, она будет отличаться от предыдущих. Это иные дизайнерские решения, иной фасад, внутренняя отделка. При этом при типовом строительстве есть ряд существенных преимуществ. Заказчик понимает функционал, планировочные решения. Идет существенная экономия бюджетных средств и времени на разработку проекта. Если используется типовой проект, то в два раза сокращается и время проведения государственно-строительной экспертизы. Кроме того, учитываются все проблемы при предыдущем строительстве. Строить такой объект намного проще и дешевле, — подчеркнул директор ГАУ ТО «Управление экспертизы» Дмитрий Лебедев.

В новой школе в 1-м Юго-Восточном микрорайоне будет 49 кабинетов. Начальная школа расположится в отдельном блоке, а для групп продленного дня предусмотрены спальные помещения и игровая площадка. Все кабинеты оснастят современным оборудованием. Будут созданы профильные лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты технологии для мальчиков и девочек. В здании также будут два спортзала с раздевалками и душевыми, скалодром, гимнастический и хореографический залы. На территории школы обустроят футбольное поле, волейбольную площадку, зоны для воркаута и сдачи нормативов ГТО, беговую дорожку.

Планируется, что новая школа примет первых учеников 1 сентября 2025 года.

По итогам выездного совещания глава городской администрации Илья Беспалов поручил держать этапы строительства школы на постоянном контроле.