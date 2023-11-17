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Каким будет Мятный сквер в Туле
Фото Алексея Пирязева

Каким будет Мятный сквер в Туле

Сдача объекта назначена на конец ноября-первую декаду декабря.

В конце лета стартовали работы по благоустройству территории в районе дома № 9 в Центральном переулке. В народе это место известно как Мятный сквер. 

На сегодняшний день готовность сквера оценивается в 70 процентов. Самые масштабные работы завершены: положили новую плитку, установили закладные опоры под освещение и малые архитектурные формы. Вскоре поставят оборудование, высадят деревья, сделают гидропосев газона.

В обсуждении проекта участвовали жители соседних домов. Для обеспечения порядка и безопасности здесь оборудуют камеры видеонаблюдения. По отдельной городской программе предусмотрено обустройство пункта полиции. Кроме того, ремонтируют подъезды к территориям и близлежащие пешеходные дорожки.

В Мятном сквере появится более 300 деревьев и кустарников. Здесь сохранили и опилили ветви дубу и каштану. По проекту предусмотрена высадка сирени, боярышника, пузыреплодника, черемухи, клена, рябины, спиреи, вейгелы, чубушника, можжевельника и туи. Локацию окружат зеленым забором.

Особенностью нового пространства станет теневой навес. Он будет простилаться в самом центре сквера. Пространство благоустроят так, чтобы жарким летом туляки смогли расслабиться в тени, почитать в тишине, отдохнуть от городской суеты. В конце месяца здесь появится мятный, под стать названию сквера, навес. Кроме того, в зеленом уголке предусмотрены качели и множество локаций для отдыха детей и взрослых. 

Помимо различных малых архитектурных форм, появится здесь и необычный арт-объект — зеленая гусеница, которую выполнят из шаровидного можжевельника.

 

Отметим, ранее проект Мятного сквера участвовал в конкурсе по благоустройству общественных пространств на 2024 год по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В голосовании территория уступила Кировскому скверу. Тем не менее туляки, особенно молодежь, хотели видеть Мятный сквер обустроенным, чистым и главное — зеленым. По инициативе губернатора Алексея Дюмина выделили дополнительные средства на благоустройство территорий города.

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Автор:
сегодня, в 12:33 +2
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Место
Мятный скверЦентральный переулок

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