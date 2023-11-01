Сквер на ул. Кауля действительно стал «Зеленым»: как в Туле благоустраивают общественные пространства

Дизайн-проект сквера утверждали сами туляки. Местные жители обратились в администрацию с просьбой благоустроить территорию между домами 4, 6 и 8 по ул. Кауля, а когда проект вынесли на голосование, активно его продвигали. И вот сквер, который горожане предложили назвать «Зеленым», получил вторую жизнь.

Основные работы здесь завершили еще к 1 сентября. Установили детскую и спортивную площадки, лавочки, выложили плиткой пешеходные дорожки, обновили освещение.

Осенью провели работы по озеленению. Здесь высадили свыше 200 единиц зеленых насаждений: около 80 деревьев и более 120 единиц кустарников.

Местная жительница Валентина Дворянчикова рассказала:

Валентина Дворянчикова — У нас по соседству есть детский сквер, в нем очень много детей. И мы, старшее поколение, подумали, что в этом дворе тоже можно было бы сделать сквер — для всех. И подали заявку в администрацию, чтобы попасть в программу «Формирование современной городской среды». Мы сами оперативно работали, агитировали людей голосовать за новый сквер. И все получилось!

Галина Викторовна — Раньше здесь были только старые деревья в ужасном уже состоянии, несколько лавочек, да маленькая горочка для детей, — говорит тулячка Галина Викторовна. — Под деревьями страшно было ходить. А теперь смотрите, сколько здесь людей! Детей и взрослых. Сквер получился — загляденье, именно такой мы и хотели. Люди приходят со всего района сюда отдохнуть, погулять. Городок детский хороший. А главное — деревца молодые.

Работы в сквере на Кауля прошли приемку без замечаний. Дополнительно по просьбе жителей в проезде возле общественного пространства обустроят лежачий полицейский и установят табличку, запрещающую в сквере выгул собак. Илья Беспалов поблагодарил активных туляков за совместную работу и попросил бережно относиться к оборудованию, зеленым насаждениям, не проходить мимо актов вандализма и своевременно о них сообщать.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

Илья Беспалов — Сквер на улице Кауля в прошлом году победил в голосовании среди общественных пространств в рамках программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». И в этом году его благоустроили. Сумма инвестиций — 34,5 млн рублей. Уверен, сквер станет любимым местом для жителей округа. Концепция этого общественного пространства такова, что мы учли интересы жителей всех возрастов: здесь есть зоны для отдыха старшего поколения, где люди могут просто посидеть, почитать книгу и отдохнуть, и детская зона. Мы видим, что сквер уже пользуется популярностью!

В этом году администрация Тулы по поручению губернатора продолжает работу по благоустройству общественных пространств в рамках программы «ФСГС».

Татьяна Кожухова, заместитель начальника управления по благоустройству администрации Тулы: