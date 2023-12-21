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Как выглядит новая школа в ЖК «Балтийский» в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Как выглядит новая школа в ЖК «Балтийский» в Туле

Запись в новое учебное учреждение начнется с 1 апреля 2024 года.

Губернатор Алексей Дюмин проинспектировал строительство школы на 1100 мест в ЖК «Балтийский», в которой будут учиться ребята из пяти новых микрорайонов. Ее начали строить в 2022 году в рамках нацпроекта «Образование».

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— Правительство региона ведёт системную работу по комплексному развитию территорий. В Туле строятся жилые микрорайоны с новой инженерной, дорожной и социальной инфраструктурой. Особое внимание уделяется учреждениям образования. С 2016 по 2022 год в Тульской области построено 4 школы, одна реконструирована. В 2023 году мы сдаем еще три школы, включая школу в ЖК «Балтийский». И уже начато строительство двух школ, которые будут сданы в следующем году. В общей сложности эти школы обеспечат местами почти шесть тысяч юных туляков.

В новой школе будут учиться ребята из мкр-на Балтийский, а также ЖК «Петровский квартал», «Выше», «ОСТ Лайф Жукова Парк» и «Притяжение».

Заместитель председателя правительства региона Элеонора Шевченко доложила, что школу в ЖК «Балтийский» построили с привлечением средств концессионера «ПроШкола» — дочерней структуры ВЭБ.РФ.

Концессия предполагает оплату строительных работ в течение 15 лет, что снижает нагрузку на бюджет и позволяет одновременно строить в регионе больше объектов.

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По словам Элеоноры Шевченко, все строительные работы в школе уже завершены, сейчас ведется монтаж оборудования.

В здании — 16 кабинетов начальной школы, 28 кабинетов для среднего и старшего звена, 2 спортивных зала, гимнастический и хореографический залы, актовый зал, информационно-библиотечный центр, столовая с обеденным залом на 550 мест.

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Министр образования Тульской области Оксана Осташко отметила, что новая школа построена в Год педагога и наставника, а также в год 200-летия великого педагога Константина Ушинского и будет носить его имя. В ней будут работать профильные классы: педагогический, физико-математический и химико-биологический, а также мини-технопарк, театральная студия, школьная телестудия, лаборатория прототипирования.

К 1 марта школа будет укомплектована кадрами. С 1 апреля на портале «Госуслуги» начнется зачисление первоклассников, в остальные классы запись стартует в июне.

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Учебный процесс в школе начнется с сентября следующего года, но до этого времени она не будет простаивать — с началом весенних каникул приступят к работе кружки, а летом откроется школьный лагерь.

Как сообщил глава администрации Тулы Илья Беспалов, транспортная доступность микрорайона обеспечивается 5 автобусными маршрутами, которые будут скорректированы после завершения строительства дороги к школе в 2024 году.

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