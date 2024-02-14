В 2024 году в Тулу поступят 99 новых автобусов и 5 трамваев

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Об этом глава городской администрации Илья Беспалов сообщил на встрече с сотрудниками Тульского оружейного завода.

Сити-менеджер рассказал, что в текущем году продолжится ремонт дорог и обновление пассажирского транспорта. В 2022 и 2023 годы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Туле были отремонтированы Московский путепровод, Демидовский и Баташёвский мосты.

В этом году запланирован ремонт дорожного покрытия на ул. Д. Ульянова, ул. Курковой, Набережной Дрейера и Щёкинском шоссе. К концу года ожидается сдача моста через Упу, связывающего Зареченский, Привокзальный и Советский районы.

Есть планы и по обновлению транспорта. В прошлом году Тула закупила 25 новых автобусов и 17 новых трамваев. В этом году ожидается поступление 99 автобусов и 5 трамваев.