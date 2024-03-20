Алексей Дюмин проверил, как ведется строительство моста через Упу

20 марта губернатор Алексей Дюмин посетил строительную площадку, на которой возводится мост через р. Упу в Туле.

20 марта губернатор Алексей Дюмин посетил строительную площадку, на которой возводится мост через р. Упу в Туле. Это крупнейший инфраструктурный проект для Тульской области. Глава региона осмотрел возведенные пролеты моста и эстакады и ознакомился с ходом работ.

— Это масштабный и долгожданный проект. Он позволит разгрузить основные транспортные артерии города, соединить Зареченский округ с Привокзальным и Советским, снизить количество заторов и повысить безопасность дорожного движения. На строительство моста выделены серьезные средства — более 4 млрд рублей, в том числе средства инфраструктурного бюджетного кредита, — сказал Алексей Дюмин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что работы выполнены на 42%.

Строительство идет по графику. Уже завершена установка свай и опор. В работах задействовано более 200 человек и 20 единиц техники.

Алексей Дюмин обратил внимание главы администрации Тулы Ильи Беспалова на то, что параллельно со строительством необходимо привести в порядок прилегающую дорожную инфраструктуру. По словам Ильи Беспалова, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы прилегающие к мосту ул. Набережная Дрейера и ул. Курковая.

Напомним, что в ходе визита Президента РФ Владимира Путина в Тульскую область обсуждалось, что движение по мосту будет запущено в этом году.

Губернатор поручил минтрансу совместно с администрацией Тулы держать ход работ на постоянном личном контроле, оперативно решать любые возникающие вопросы, а также обеспечить качество всех работ и завершить их в установленные сроки.