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Алексей Дюмин проверил, как ведется строительство моста через Упу

Алексей Дюмин проверил, как ведется строительство моста через Упу

20 марта губернатор Алексей Дюмин посетил строительную площадку, на которой возводится мост через р. Упу в Туле.

20 марта губернатор Алексей Дюмин посетил строительную площадку, на которой возводится мост через р. Упу в Туле. Это крупнейший инфраструктурный проект для Тульской области. Глава региона осмотрел возведенные пролеты моста и эстакады и ознакомился с ходом работ.

— Это масштабный и долгожданный проект. Он позволит разгрузить основные транспортные артерии города, соединить Зареченский округ с Привокзальным и Советским, снизить количество заторов и повысить безопасность дорожного движения. На строительство моста выделены серьезные средства — более 4 млрд рублей, в том числе средства инфраструктурного бюджетного кредита, — сказал Алексей Дюмин.

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что работы выполнены на 42%.

Строительство идет по графику. Уже завершена установка свай и опор. В работах задействовано более 200 человек и 20 единиц техники.

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Алексей Дюмин обратил внимание главы администрации Тулы Ильи Беспалова на то, что параллельно со строительством необходимо привести в порядок прилегающую дорожную инфраструктуру. По словам Ильи Беспалова, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы прилегающие к мосту ул. Набережная Дрейера и ул. Курковая.

Напомним, что в ходе визита Президента РФ Владимира Путина в Тульскую область обсуждалось, что движение по мосту будет запущено в этом году.

Губернатор поручил минтрансу совместно с администрацией Тулы держать ход работ на постоянном личном контроле, оперативно решать любые возникающие вопросы, а также обеспечить качество всех работ и завершить их в установленные сроки.

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сегодня, в 16:51 −2
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