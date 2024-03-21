В Туле переложат два магистральных водовода

В ходе прямого эфира, посвященного вопросам модернизации ЖКХ, Илья Беспалов рассказал, что в Туле с 2019 года переложено более 30 км магистральных водоводов.

– На данный момент заключено концессионное соглашение с Тулагорводоканалом о строительстве от Обидимо-Упкинского 25 км новой ветки сети. На той, что сейчас используется, имеется 4 аварийных участка. Кроме этого, в 2024 году должно закончиться проектирование строительства 16 км водовода от Масло-Песоченского водозабора. Ориентировочная стоимость работ – 2,1 млрд рублей.

Глава администрации подчеркнул, что эти два крупных проекта завершат процесс обновления водоводов в региональном центре. После этого все они будут находиться в технически исправном состоянии.