Владислав Даванков: «В сфере производства продуктов нужно умное импортозамещение»

Владислав Даванков обсудил вопросы подготовки кадров и импортозамещения.

«Здесь уделяют большое внимание модернизации производства, постоянно обучают сотрудников новым компетенциям, сотрудничают с местными колледжами и вузами. Такой подход приносит плоды. Позволяет внедрять цифровизацию, оптимизировать многие процессы. В итоге средняя зарплата на предприятии — 66 тысяч рублей. Здесь мы видим настоящий пример умного импортозамещения. Сейчас комбинат выпускает более 100 видов продукции. Такие предприятия должны быть уверены, что государство их поддержит. Наши продукты уже сейчас не уступают зарубежным. Значит, необходимо повышать пошлины для иностранных компаний, а полученные средства направлять на дальнейшее развитие наших производств», — подчеркнул Владислав Даванков.

Ежедневно Тульский молочный комбинат обрабатывает 220–250 тонн молока. Здесь выпускают кефир, йогурты, сыры. В частности, не так давно начали производить российский пармезан. Продукция представлена во всех основных торговых сетях, поступает в соседние регионы, а также в Белоруссию и Кыргызстан.