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Как выглядят бюллетени для голосования на выборах Президента РФ

Как выглядят бюллетени для голосования на выборах Президента РФ

7 марта состоялась приемка членами избирательной комиссии региона избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ.

В ней приняли участие председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, члены облизбиркома. 

— Для проведения выборов Президента России на территории Тульской области изготовлено 1 141 200 избирательных бюллетеней. Из них 208 028 — для голосования на участках, оснащенных КОИБ, — рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

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В бюллетене в алфавитном порядке размещены ФИО четырех зарегистрированных кандидатов. Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате:

  • год рождения,
  • место жительства,
  • место работы,
  • кем выдвинут для участия в выборах,
  • если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата в ней.

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Сотрудники ФГУП «Главный центр специальной связи» доставят бюллетени в территориальные избирательные комиссии Тульской области на специализированном транспорте, оборудованном системой ГЛОНАСС. Контроль за передвижением транспорта будет осуществляться на всем пути следования.

— Бюллетени являются документом строгой отчетности и относятся к защищенной полиграфической продукции, поэтому для доставки бюллетеней ФГУП ГЦСС использует специальные цельнометаллические машины, по аналогии с теми, в которых в том числе перевозятся некоторые виды музейных экспонатов. Такие автомобили способны обеспечить максимальную сохранность документов, — рассказал начальник Управления специальной связи по Тульской области Иван Новоселов.

Напомним, выборы Президента России состоятся 15, 16, 17 марта.

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