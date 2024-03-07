В Туле пройдет ярмарка экопроекта «Чулан»: туляки могут сдать ненужные вещи

Фото предоставлено «МамКомпанией».

В Туле вновь стартовал экологический проект «Чулан»: здесь можно сдать ненужные вещи, обувь, книги, которые затем отправятся на благотворительную ярмарку. Дважды в год «Чулан» помогает тульским семьям приодеть ребенка, сэкономить и дать вещам вторую жизнь.

Вещи, из которых уже выросли их дети, можно сдать уже сейчас. И вот зачем:

вы освобождаете место в шкафу;

одним махом вы продаете сразу все детские вещи, не нужно фотографировать каждую вещь, выкладывать на различных площадках, обговаривать нюансы и встречаться с покупателем;

вы делаете доброе дело, участвуя в благотворительности;

вы мыслите экологично — даете вещам вторую жизнь — вещь обретает нового хозяина, а не отправляется на свалку!

Прием вещей пройдет до 13 марта. Все правила есть на сайте мамкомпания.рф или в группе «Чулана».

Ярмарка пройдет 16 марта в ДК «Туламашзавод» по адресу: ул. Демидовская, 52. Время работы — с 10 до 16 часов, без перерыва.