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В Туле распустились подснежники и крокусы: фоторепортаж
Фото Алексея Горохова.

В Туле распустились подснежники и крокусы: фоторепортаж

Но пока только в городе: весна в этом году поздняя.

В Туле сугробы пока еще большие, поэтому первые весенние цветы запаздывают. Но фотограф Алексей Горохов уже отыскал подснежники и крокусы! Они только-только начинают появляться из-под снега.

— В этом году весна поздняя, даже в городе все еще большие сугробы снега. Мне с трудом удалось отыскать только начинающие появляться подснежники и крокусы, — говорит Алексей Горохов. — Сережки орешника стали удлиняться — он начинает цвести обычно в марте. Однако признаков начала сокодвижения на большинстве деревьев незаметно.

За городом, по данным тульской метеостанции, глубина сугробов — около полуметра. Это значит, что потеплеет еще не скоро и подснежников ждать еще долго.

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сегодня, в 13:00 +6
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