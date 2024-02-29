В четверг, 29 февраля, президент России обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Тезисы, озвученные Владимиром Путиным, прокомментировал глава администрации Тулы Илья Беспалов:

– Послание Президента России – это программа действий на будущее. Владимир Владимирович обозначил задачи по развитию всех отраслей экономики, благоустройства территорий, строительства объектов здравоохранения, спорта, социальных объектов. В областной столице такая работа ведется.

Каждый год при поддержке правительства Тульской области и губернатора Алексея Дюмина мы открываем новые детские сады, школы, спортивные объекты, строим магистральные водоводы, станции обезжелезивания. На это необходимы существенные денежные ресурсы. Регионы решают многие вопросы с помощью бюджетных кредитов, которые, конечно, нужно возвращать. Президент поручил снизить с регионов долговую нагрузку, две трети таких кредитов будут списаны. А это значит, что высвобожденные средства мы сможем направить на развитие нашего города, региона, вложить эти деньги в новые проекты. В конечном итоге это позволит повысить комфорт проживания туляков.

Еще один важный и актуальный для Тулы вопрос, который был затронут в Послании Президента, – это переселение из аварийного жилья. Прежняя федеральная программа завершена. Сейчас администрация города закупает квартиры на средства муниципального бюджета. Обеспечить сразу всех нуждающихся новым жильем – финансово затратный вопрос, на эти цели нужны сотни миллионов рублей. Владимир Владимирович поручил разработать новую федеральную программу, которая станет существенным подспорьем для регионов в решении этой проблемы. Администрация Тулы будет работать над выполнением всех поставленных Президентом задач.