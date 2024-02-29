Туляк хотел отстоять свою позицию в суде с помощью электрошокера

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Сотрудники УФССП России по Тульской области обнаружили в рюкзаке у 40-летнего мужчины, прибывшего в Привокзальный районный суд, электрошокер. Уточняется, что туляк был вызван на заседание в качестве ответчика.

Пристав озвучил посетителю перечень запрещенных к проносу в здание предметов, но мужчина заявил, что ничего из перечисленного он при себе не имеет. Шокер был обнаружен в ходе досмотра рюкзака.

В отношении гражданина был составлен административный протокол по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Запрещённый предмет у него изъяли.