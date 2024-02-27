Тульскую область посетили путешественники из Самары и Пензы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году наш регион включен в межрегиональные железнодорожные туристические проекты «Вагон знаний» и «Яркие выходные».

24 февраля наш регион посетили первые 250 путешественников из Самары и Пензы, которых торжественно встретили на вокзале принимающие туроператоры и волонтеры гостеприимства.

Благодаря туристско-образовательному проекту «Вагон знаний» школьники побывали в музейном комплексе «Куликово поле», Богородицком дворце-музее, совершили обзорную экскурсию по Тульскому кремлю. Формат выездного урока помог ребятам узнать некоторые страницы истории нашего региона с начала XII века до сегодняшних дней, ощутить дух оружейной столицы страны.

Участники тура «Яркие выходные» прогулялись по историческому центру Тулы и Казанской набережной, посетили музеи оружия и гармони, а также мастер-класс по изготовлению тульских пряников.

Как отметила заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина, по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе постоянно расширяется спектр туристических предложений.

— Железнодорожные путешествия — одно из приоритетных направлений развития внутреннего туризма. Участие в новых проектах позволит большему количеству гостей побывать в Туле, познакомиться с культурными и историческими достопримечательностями третьей Музейной столицы России, — считает Лариса Соломатина.

Следующий туристический поезд прибудет в Тулу в мае.