Массовое отравление в лагере Саши Чекалина: дело передано в суд

В Щекинском районе 52-летняя сотрудница организации общественного питания обвиняется в использовании заведомо поддельного официального документа и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что обвиняемая предоставила работодателю поддельную медкнижку, в которой содержались недостоверные сведения о прохождении необходимых медицинских обследований.

Из-за этого у женщины своевременно не выявили кишечное заболевание и допустили к работе поваром в детском лагере.

В результате 30 июля 2023 года 52 человека из числа детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере имени Саши Чекалина, заразились кишечной инфекцией.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.