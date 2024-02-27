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Массовое отравление в лагере Саши Чекалина: дело передано в суд

Массовое отравление в лагере Саши Чекалина: дело передано в суд

Источником вспышки золотистого стафилококка стала повар с поддельной медкнижкой.

В Щекинском районе 52-летняя сотрудница организации общественного питания обвиняется в использовании заведомо поддельного официального документа и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что обвиняемая предоставила работодателю поддельную медкнижку, в которой содержались недостоверные сведения о прохождении необходимых медицинских обследований.

Из-за этого у женщины своевременно не выявили кишечное заболевание и допустили к работе поваром в детском лагере.

В результате 30 июля 2023 года 52 человека из числа детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере имени Саши Чекалина, заразились кишечной инфекцией.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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сегодня, в 11:37 0
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