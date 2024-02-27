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Синоптики рассказали о погоде в марте
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики рассказали о погоде в марте

Пока существенных похолоданий не ожидается.

Первые выходные календарной весны в Центральной России пройдут под знаком антициклона — ожидается преимущественно сухая погода. Сквозь разрывы в облаках будет проглядывать солнце, при этом ночью будет около −1…−4 °С, а днём — до 0…+3 °С. Такой прогноз сделали синоптики погодного центра «Фобос».

По данным метеорологов, до конца первой декады марта существенных похолоданий не ожидается. Температура воздуха будет на 2–3° выше нормы. Колебания температуры из ночных «минусов» в дневные «плюсы» сделает таяние снега плавным и постепенным.

Отметим, что ранее синоптики прогнозировали 15-градусные морозы в начале марта. 

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сегодня, в 10:39 0
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