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Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с Днем ССО

Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с Днем ССО

Глава региона пожелал крепкого здоровья и новых достижений.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Уважаемые товарищи! Боевые друзья! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Силы специальных операций объединяют в своих рядах людей, для которых понятия чести и достоинства, любви к Родине, готовности к самопожертвованию — не пустые слова, а смысл и ориентиры в жизни.

Вы всегда там, где того требуют интересы национальной безопасности России. Массовые примеры героизма и самоотверженности, проявленные бойцами ССО, уже вписаны золотыми буквами в историю героических подвигов воинов-защитников Отечества.

Свою трудную и опасную работу вы продолжаете и сейчас, в условиях специальной военной операции, делом доказывая свою принадлежность к элите российских Вооруженных сил.

Спасибо вам за то, что выбрали для себя путь беззаветного служения России, защиты ее интересов перед лицом любого противника, готового посягнуть на свободу и независимость нашего Отечества.

Мы никогда не забудем боевых товарищей, погибших, но выполнивших свой воинский долг до конца. Память о них навсегда останется в наших сердцах.

Горжусь периодом своей жизни, когда был с вами в одном боевом строю.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений и побед во славу нашей великой Родины!

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