Весна начнется с 15-градусных морозов

Фото Алексея Пирязева.

Зима в Центральной России завершится оттепелью. Причина — противостояние сибирского антициклона и североатлантического циклона. Так, в ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, днем воздух прогреется до +1…+4 °С, это мартовские показатели климата.

— В начале следующей недели инициатива в атмосфере станет переходить к ядру высокого атмосферного давления, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим скажется и холодное дыхание Сибири, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

С наступлением марта по ночам ожидаются морозы до −10…−15 °С, в дневные часы будет не выше 0…−5 °С. Грядущая весна будет крайне неустойчивой.