  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Весна начнется с 15-градусных морозов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Весна начнется с 15-градусных морозов
Фото Алексея Пирязева.

Весна начнется с 15-градусных морозов

По прогнозам синоптиков, грядущая весна будет крайне неустойчивой.

Зима в Центральной России завершится оттепелью. Причина — противостояние сибирского антициклона и североатлантического циклона. Так, в ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, днем воздух прогреется до +1…+4 °С, это мартовские показатели климата.

— В начале следующей недели инициатива в атмосфере станет переходить к ядру высокого атмосферного давления, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим скажется и холодное дыхание Сибири, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

С наступлением марта по ночам ожидаются морозы до −10…−15 °С, в дневные часы будет не выше 0…−5 °С. Грядущая весна будет крайне неустойчивой.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 10:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
веснапрогноз погодысиноптики
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский боксер выступит на Кубке мира
Тульский боксер выступит на Кубке мира
В Садовом переулке Тулы построят котельную
В Садовом переулке Тулы построят котельную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.